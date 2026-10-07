Wieder Kürzungen: „So lässt Stadt Sport sterben“

Nächster Tiefschlag für die Grazer Spitzenklubs: Die städtische Holding plant das Sponsoring für Sturm, GAK und 99ers nochmals zu kürzen, sogar eine komplette Streichung steht im Raum.
Der Aufschrei war groß, als die „Krone“ im Mai berichtete, dass die Holding Graz teils drastische Kürzungen im Sport-Sponsoring vornehmen wird. Mittlerweile sind diese Einschnitte Realität: Die 99ers mussten just nach ihrem ersten Eishockey-Titel ein Minus von 50 Prozent hinnehmen, bei Sturm und GAK waren es immerhin zehn Prozent. Und nun droht der nächste Hammer.
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