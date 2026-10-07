Wieder Kürzungen: „So lässt Stadt Sport sterben“

Der Aufschrei war groß, als die „Krone“ im Mai berichtete, dass die Holding Graz teils drastische Kürzungen im Sport-Sponsoring vornehmen wird. Mittlerweile sind diese Einschnitte Realität: Die 99ers mussten just nach ihrem ersten Eishockey-Titel ein Minus von 50 Prozent hinnehmen, bei Sturm und GAK waren es immerhin zehn Prozent. Und nun droht der nächste Hammer.