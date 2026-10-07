Fünf Monate nach Gipfel: Jetzt müssen Taten folgen

Fünf Monate ist es her, dass sich die Linzer Stadtpolitik mit Polizei und Experten zum großen Sicherheitsgipfel traf. Seither wurde in Arbeitsgruppen beraten – VP-Stadtvize Martin Hajart reicht das nun nicht mehr. Er fordert Ergebnisse und konkrete Maßnahmen. Vor allem rund um Hauptbahnhof und Volksgarten sieht er weiter Handlungsbedarf. „Jetzt ist Herbst, und damit ist es höchst an der Zeit, die Ergebnisse auf den Tisch zu legen. Die Linzer erwarten sich keine weiteren Arbeitsgruppen und Ankündigungen, sondern sichtbare Verbesserungen. Prammer und Raml müssen sagen, was konkret erarbeitet wurde, was davon umgesetzt wird und vor allem, bis wann“, erhöht Hajart den Druck.