Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Negatives Votum

Skigebiet Schetteregg: Die Rettung liegt auf Eis

Vorarlberg
20.08.2026 13:49
Das war einmal: Die Lifte in der Schetteregg werden auch diesen Winter nicht in Betrieb ...
Das war einmal: Die Lifte in der Schetteregg werden auch diesen Winter nicht in Betrieb genommen.(Bild: Dietmar Stiplovsek)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Eigentlich war alles schon durch: Noch im Juni sah es ganz danach aus, als würde das beliebte Familienskigebiet in eine Ganzjahresdestination umgewandelt und somit vor dem endgültigen Untergang bewahrt. Nun die Hiobsbotschaft: Bei der Vollversammlung der Agrargemeinschaft Alpe Gemeine Brongen und Tristen wurde die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit knapp verpasst, somit ist die Rettung wieder in der Schwebe.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Als reines Winterressort hatte die Schetteregg keine Zukunft mehr – die zunehmend schlechter werdende Schneelage und die veralteten Lifte hätten Millioneninvestitionen erfordert, zudem schränkten Altlasten in Höhe rund 1,3 den Handlungsspielraum massiv ein. Aufgrund der unsicheren Perspektive und des stark steigenden Kostendrucks sah sich der Betreiber, die Egger Liftgesellschaft, im Mai 2025 schließlich dazu gezwungen, Insolvenz anzumelden. Ein Schock für die ganze Region, haben doch Legionen von Kindern in der Schetteregg das Skifahren erlernt. Eine Petition für den Erhalt des Skigebietes wurde ins Leben gerufen, binnen weniger Wochen kamen fast 13.000 Unterstützungserklärungen zusammen.

Der Investor Jürgen Sutterlüty
Erste Hoffnung keimte auf, als der Unternehmer Jürgen Sutterlüty seine Bereitschaft äußerte, das Skigebiet zu übernehmen. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass dieses in eine Ganzjahresdestination inklusive Bikepark umgewandelt wird. Mit Extremsportler Elias Schwärzler hatte er zudem für den Bikepark einen überaus prominenten Mitstreiter gefunden. Doch die Pläne bedurften der Zustimmung der großen Alpen in dem Gebiet. Im März stimmte die Vollversammlung der Agrargemeinschaft Alpe Gemeine Brongen und Tristen dem Sommer-Konzept mit überwältigender Mehrheit zu, im Juni schien das Projekt bereits in trockenen Tüchern: „Am 14. Juli 2026 wurden sämtliche noch offenen Vertragsinhalte gemeinsam mit dem gesamten Vorstand und dem Bewirtschafter abschließend vereinbart und per Handschlag bestätigt. Auf dieser Grundlage wurden die Vertragsfassungen finalisiert. Gleichzeitig wurden Planungen, Behördenverfahren und technische Vorbereitungen mit erheblichem Aufwand vorangetrieben“, betont Jürgen Sutterlüty in einer aktuellen schriftlichen Stellungnahme.

Kein Winterbetrieb nach Flop bei Abstimmung
Doch dann folgte am 10. August der große Schock: Denn wider Erwarten ist bei einer außerordentlichen Vollversammlung der Agrargemeinschaft, bei der über die finalen Verträge abgestimmt wurde, die nötige Zweidrittelmehrheit nicht erreicht worden. Bei der Abstimmung stimmten demnach nur 58 beziehungsweise 60 Prozent der Weiderechte für die beiden Verträge. Was bedeutet das nun für das Projekt? Fix ist, dass es aufgrund der fehlenden Planungssicherheit auch in der heurigen Saison keinen Winterbetrieb geben wird. „Weitere damit verbundene Investitions- und Vorbereitungsmaßnahmen werden nicht ausgelöst. Zum aktuellen Zeitpunkt besteht für das bisher entwickelte Gesamtmodell keine tragfähige Lösung“, heißt es in der Mitteilung Sutterlütys weiters.

Lesen Sie auch:
Groß dürfte die Freude bei den kleinsten Skifahrern sein. Die Lifte im Familienskigebiet bleiben ...
Aufatmen im Egg
Zukunft des Skigebiets Schetteregg ist gesichert
11.06.2026
Endgültiges Aus
Skigebiet Schetteregg schlittert in den Konkurs
27.05.2025

Allerdings besteht nach wie vor Hoffnung auf eine Einigung. So betont Sutterlüty ausdrücklich die „vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Vorstand der Alpe Gemeine Brongen und Tristen“. Das nunmehrige Ergebnis dürfe daher weder als geschlossenes Nein der Alpe noch als Ablehnung dieser gemeinsamen Arbeit verstanden werden. 

Enttäuschte Erwartungen
Zugleich stellt Sutterlüty allerdings den Quertreibern die Rute ins Fenster: Zwar respektiere man das Entscheidungsrecht jedes Anteilsberechtigten, allerdings müssten sich diese auch sämtlicher Konsequenzen bewusst sein. Die langfristigen Einnahmen für Landwirtschaft und Grundeigentümer stünden nun ebenso auf dem Spiel wie die wirtschaftliche Perspektive zahlreicher weiterer Partner. Viele hätten sich auf die Fortführung verlassen, Vorbereitungen getroffen und teilweise bereits investiert. Sutterlüty unterstreicht dennoch, dass er nach wie vor an das Potenzial Schettereggs glaube. „Die aktuelle Situation und die daraus entstehenden Konsequenzen für die weitere Entwicklung von Schetteregg werden nun mit Ruhe, Klarheit und unternehmerischer Verantwortung bewertet.“

Berechtigte Ängste der Älpler
Dem Vernehmen nach sind vor allem jene Landwirte skeptisch, die nur ein Weiderecht besitzen und von den Verträgen maximal indirekt finanziell profitieren würden. Sie fürchten durch den Bikepark den Verlust von Flächen, zudem sehen sie die Wasserversorgung gefährdet – Sorgen, die durchaus nachvollziehbar sind. Ihnen wäre folglich ein kleiner dimensioniertes Projekt, das nur wie bisher einen Winterbetrieb vorsieht, lieber. Laut ORF hätte sich inzwischen auch ein zweiter Investor, der genau diese Wünsche berücksichtigen würde, vorstellig gemacht. Der „Krimi“ um die Zukunft Schettereggs geht also weiter.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
20.08.2026 13:49
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
20° / 23°
Symbol leichter Regen
Bludenz
18° / 23°
Symbol starke Regenschauer
Dornbirn
20° / 24°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
18° / 24°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Die Luftwaffenbasis Ramstein in Deutschland ist einer der wichtigsten US-Stützpunkte in Europa – ...
Krone Plus Logo
Interaktive Karte
So viele US-Militärstützpunkte gibt es in Europa
Alarmstufe Pink
Haselmayer: „NEOS haben ein Riesenproblem“
krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
254.926 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
234.646 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Steiermark
„Hatte sie so gern, wieso musste das passieren?“
111.667 mal gelesen
Hinter diesen Wänden spielten sich furchtbare Szenen ab.
Niederösterreich
FPÖ am Weg zur Nummer Eins in Niederösterreich
1495 mal kommentiert
Landbauers FPÖ liefert sich mittlerweile ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Volkspartei von Johanna ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger: Wir sind „Zielland“ für Moskau
1438 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger in Helsinki
Außenpolitik
Iran nimmt Europa ins Visier: Prüft Angriffe in EU
1029 mal kommentiert
Der Iran denkt offenbar darüber nach, Ziele in Europa anzugreifen.
Mehr Vorarlberg
Negatives Votum
Skigebiet Schetteregg: Die Rettung liegt auf Eis
Kommt nun Trendwende?
Wolford: Seit über zehn Jahren in den roten Zahlen
Mobilität
Verkehrsbelastung nimmt zu – VCÖ fordert Gegenkurs
„Oanen in dr Krone“
Kuchen aus dem Jahr 1675 und mehr
Heli im Einsatz
Radfahrer nach Kollision mit Pkw schwer verletzt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf