Skigebiet Schetteregg: Die Rettung liegt auf Eis

Der Investor Jürgen Sutterlüty

Erste Hoffnung keimte auf, als der Unternehmer Jürgen Sutterlüty seine Bereitschaft äußerte, das Skigebiet zu übernehmen. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass dieses in eine Ganzjahresdestination inklusive Bikepark umgewandelt wird. Mit Extremsportler Elias Schwärzler hatte er zudem für den Bikepark einen überaus prominenten Mitstreiter gefunden. Doch die Pläne bedurften der Zustimmung der großen Alpen in dem Gebiet. Im März stimmte die Vollversammlung der Agrargemeinschaft Alpe Gemeine Brongen und Tristen dem Sommer-Konzept mit überwältigender Mehrheit zu, im Juni schien das Projekt bereits in trockenen Tüchern: „Am 14. Juli 2026 wurden sämtliche noch offenen Vertragsinhalte gemeinsam mit dem gesamten Vorstand und dem Bewirtschafter abschließend vereinbart und per Handschlag bestätigt. Auf dieser Grundlage wurden die Vertragsfassungen finalisiert. Gleichzeitig wurden Planungen, Behördenverfahren und technische Vorbereitungen mit erheblichem Aufwand vorangetrieben“, betont Jürgen Sutterlüty in einer aktuellen schriftlichen Stellungnahme.