Radfahrer nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Ein 21-jähriger Lenker eines Kleintransporters war gegen 19.20 Uhr auf der L54 aus Richtung Thüringerberg unterwegs und wollte von der Jagdbergstraße nach links in die Alte Landstraße abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem 32-jährigen Rennradfahrer, der zeitgleich die Jagdbergstraße in entgegengesetzter Richtung entlangfuhr.