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Radfahrer nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Vorarlberg
20.08.2026 09:09
Das demolierte Rennrad des 32-Jährigen.
Das demolierte Rennrad des 32-Jährigen.(Bild: Bernd Hofmeister)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein 32-jähriger Rennradfahrer ist am Mittwochabend in Schnifis (Vorarlberg) mit einem abbiegenden Pkw kollidiert. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen.

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Ein 21-jähriger Lenker eines Kleintransporters war gegen 19.20 Uhr auf der L54 aus Richtung Thüringerberg unterwegs und wollte von der Jagdbergstraße nach links in die Alte Landstraße abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem 32-jährigen Rennradfahrer, der zeitgleich die Jagdbergstraße in entgegengesetzter Richtung entlangfuhr.

Der Rennradfahrer wurde gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs geschleudert.
Der Rennradfahrer wurde gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs geschleudert.(Bild: Bernd Hofmeister)
Der Mann wurde von der Rettung erstversorgt und mit dem Helikopter ins LKH Feldkirch ...
Der Mann wurde von der Rettung erstversorgt und mit dem Helikopter ins LKH Feldkirch eingeliefert.(Bild: Bernd Hofmeister)
Drohnenaufnahme des Unfallorts.
Drohnenaufnahme des Unfallorts.(Bild: Bernd Hofmeister)

Hubschrauber im Einsatz
Der 32-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung per Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen werden. Die Feuerwehr Schnifis war mit zwei Fahrzeugen und insgesamt 17 Einsatzkräften vor Ort.

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Ein Rettungsteam mit zwei Personen und eine Polizeistreife unterstützten die Bergung und Betreuung des Verletzten.

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