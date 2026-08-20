Radfahrer nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Ein 32-jähriger Rennradfahrer ist am Mittwochabend in Schnifis (Vorarlberg) mit einem abbiegenden Pkw kollidiert. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen.
Ein 21-jähriger Lenker eines Kleintransporters war gegen 19.20 Uhr auf der L54 aus Richtung Thüringerberg unterwegs und wollte von der Jagdbergstraße nach links in die Alte Landstraße abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem 32-jährigen Rennradfahrer, der zeitgleich die Jagdbergstraße in entgegengesetzter Richtung entlangfuhr.
Hubschrauber im Einsatz
Der 32-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung per Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen werden. Die Feuerwehr Schnifis war mit zwei Fahrzeugen und insgesamt 17 Einsatzkräften vor Ort.
Ein Rettungsteam mit zwei Personen und eine Polizeistreife unterstützten die Bergung und Betreuung des Verletzten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.