Auch die Stars beißen sich am Hexer die Zähne aus!

„Ich versuche alles, um meinem Team zu helfen und ein Tor zu verhindern“, sagt Khudyakov, für den es die erste volle Saison als Sturms Einser-Keeper ist. Im letzten Spieljahr startete er verletzungsbedingt mit Verspätung als Nummer eins durch. Seine starken Leistungen redet er klein: „Gute Form würde ich es nicht nennen, es sollte doch normal sein, wenn ich so spiele“, sagt der 22-Jährige, der im Sommer vor zwei Jahren von Lok Moskau zu Sturm kam.