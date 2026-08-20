Auch die Stars beißen sich am Hexer die Zähne aus!

Er brachte die Stars von Fenerbahce zur Verzweiflung, in der letzten Runden hielt er bei Top-Chancen von Altach die Null fest – Daniil Khudyakov befindet sich seit Wochen in herausragender Form. Doch die Lobeshymnen, die zuletzt auf den Russen einprasselten, sind ihm fast unangenehm.
„Ich versuche alles, um meinem Team zu helfen und ein Tor zu verhindern“, sagt Khudyakov, für den es die erste volle Saison als Sturms Einser-Keeper ist. Im letzten Spieljahr startete er verletzungsbedingt mit Verspätung als Nummer eins durch. Seine starken Leistungen redet er klein: „Gute Form würde ich es nicht nennen, es sollte doch normal sein, wenn ich so spiele“, sagt der 22-Jährige, der im Sommer vor zwei Jahren von Lok Moskau zu Sturm kam.
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