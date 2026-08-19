Keine Mautgebühren für Landesstraßen geplant

„Eine Lkw-Maut auf Landesstraßen würde den Wirtschaftsstandort Vorarlberg schwächen und unsere Betriebe und am Ende wieder die Bevölkerung treffen“, stellten Bitschi und Tittler fest. Die Vorarlberger Unternehmen bräuchten vielmehr Entlastung, Planungssicherheit und wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen. Vorarlberg stehe für eine vernünftige Verkehrspolitik, die sich für leistungsfähige und gut ausgebaute Verkehrswege einsetze, statt Unternehmen mit neuen Abgaben zu bestrafen. „Wir stehen für einen starken Wirtschaftsstandort und eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur“, ließen die beiden Landesräte ausrichten.