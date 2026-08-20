Lob und Tadel von Fahrgästen für Bahnunternehmen

Umweltschonend, nervenschonend: Damit werben Bahnunternehmen gerne. Doch wie beurteilen Fahrgäste das Angebot der Bahn tatsächlich? Der VCÖ wollte es wissen und hat österreichweit 11.257 Fahrgäste in den Zügen von neun Bahnunternehmen befragt, davon 548 aus Vorarlberg. Dabei zeigte sich, dass acht von zehn Passagieren in den vergangenen zwölf Monaten Verbesserungen bei der Häufigkeit der Verbindungen, bei Information und Service sowie bei den Buchungs- und Reservierungsmöglichkeiten festgestellt haben. Drei Viertel der Vorarlberger Fahrgäste beurteilen auch die Kombinationsmöglichkeit von Bahn und Fahrrad besser als zuvor.