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Rennen auf Isle of Man

Zwei Todesfälle: „Lasse das nicht an mich heran!“

Motorsport
20.08.2026 18:30
Thomas Altendorfer steigt wieder auf sein Motorrad.
Thomas Altendorfer steigt wieder auf sein Motorrad.(Bild: Manfred Binder)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Gleich zwei Motorradfahrer starben in den letzten Tagen auf der berüchtigten Isle of Man – an eine Absage des Manx Grand Prix denkt der Veranstalter aber nicht. Auch der Oberösterreicher Thomas Altendorfer will wieder auf sein Motorrad steigen. 

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„Mit großer Betroffenheit müssen wir bestätigen, dass Mauro Poncini nach einem Unfall im Training verstorben ist“, gaben die Veranstalter des Manx Grand Prix auf der berüchtigten Isle of Man am Mittwoch um kurz nach 18 Uhr in den sozialen Medien bekannt. Nur zwei Stunden später folgte die nächste Schockmeldung: Kurz nach dem 29-jährigen Schweizer, der auch bereits bei den legendären Bergrennen in Landshaag und Julbach am Start gewesen war, verunglückte auch der Lokalmatador und vierfache Vater Sam Naughton (37) tödlich.

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