Kuchen aus dem Jahr 1675 und mehr

Genuss, wo man ihn nicht erwartet

Ein Ort, an dem kulinarische Genüsse eher nicht erwartet werden, ist ein Museum. Und wir sprechen hier nicht über irgendein Museum, nein. Gemeint ist das Jüdische Museum. Denn abgesehen von den faszinierenden Exponaten und der reichen Geschichte, die hier vermittelt wird, findet man hier auch ein Café.