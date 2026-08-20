Hoffnung auf 150.000 Euro – oder neues Hochwasser

Die gestrandeten historischen Vereinsboote in Greifenstein in Niederösterreich kommen nicht mehr von der Stelle. Schuld ist – anders als angenommen – nicht die Trockenheit, sondern das Hochwasser von 2024. Und ein solches ist für manche die einzige Hoffnung.
Hoffnungsvoll blicken die „Freunde historischer Schiffe“ (FHS) in Greifenstein bei St. Andrä-Wördern in den Himmel – solle es doch endlich wieder zu regnen beginnen. Zu lange ist es her, dass ihre Boote im Wasser schaukelten. Dass diese jetzt am Sand aufsitzen, liegt paradoxerweise am Hochwasser 2024.
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