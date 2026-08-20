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Suspendierter Altacher

Yann Massombo trainiert nicht mehr mit dem Team

Fußball National
20.08.2026 18:30
Derzeit kann Yann Massombo von niemandem abegrätscht werden.
Derzeit kann Yann Massombo von niemandem abegrätscht werden.(Bild: GEPA)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Die Causa Yann Massombo hatte in der vergangenen Woche für viel Aufregung beim SCR Altach gesorgt. Mittlerweile wurde der Spieler suspendiert und das Team konzentriert sich auf den nächsten Gegner. Und gegen Schlusslicht Hartberg, das bisher noch keinen Punkt sammeln konnte, wollen Coach Zaric und sein Team wieder auf die Siegerstraße.

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Die letzten Tage brachten kaum Neuigkeiten in der Causa „Massombo“. Die einzige Kurzinformation über den Trainingsstatus des suspendierten Altach-Profis lautet: „Yann Massombo trainiert nicht mit der Mannschaft.“ Sturm Graz beschäftigt sich offensichtlich nicht mehr mit dem Offensivmann. Eine Entschuldigung für das Verhalten von Trainer Fabio Ingolitsch und das skurrile SKY-Interview von Sportchef Michael Parensen blieb – zumindest öffentlich – auch aus.

Für das morgige Duell gegen Hartberg steht der gleiche Kader zur Verfügung wie beim 0:1 in Graz. Das heißt, dass Diawara wieder die Massombo-Position übernimmt. Und die Mittelstürmer-Position werden sich wohl Hrstic und Raguz ausmachen.

Srdjan Hrstic könnte im Altacher Sturm auflaufen.
Srdjan Hrstic könnte im Altacher Sturm auflaufen.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

Zwei Spieler rücken mit der Hartberg-Partie in der Einsatzstatistik nach vorne: Bähre läuft zum 100. Mal für Altach in der Bundesliga auf. Und Zech ist der Altach-Spieler mit den zweitmeisten Einsätzen hinter Zwischenbrugger, auf den ihm noch immer 35 Spiele fehlen: „Dann muss ich wohl eine weitere Saison dranhängen“, sagt Altachs Abwehrchef.

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