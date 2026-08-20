Yann Massombo trainiert nicht mehr mit dem Team

Zwei Spieler rücken mit der Hartberg-Partie in der Einsatzstatistik nach vorne: Bähre läuft zum 100. Mal für Altach in der Bundesliga auf. Und Zech ist der Altach-Spieler mit den zweitmeisten Einsätzen hinter Zwischenbrugger, auf den ihm noch immer 35 Spiele fehlen: „Dann muss ich wohl eine weitere Saison dranhängen“, sagt Altachs Abwehrchef.