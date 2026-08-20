Samtpfote nimmt Streifenwagen in Augenschein

Das Fahrzeug dürfte den Ansprüchen des Vierbeiners genügt haben, denn das Tier ließ sich nach der ausführlichen Inspektionstour zunächst auf der Mittelkonsole nieder und beobachtete von seinem Kontrollposten das weitere Vorgehen der Kollegen. Diese zeigten sich von der sanftmütigen Seite und ließen den Stubentiger gewähren.