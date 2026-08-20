Samtpfote nimmt Streifenwagen in Augenschein

In Feldkirch (Vorarlberg) gilt: „Ein neuer Sheriff in der Stadt!“ Bei einem Einsatz erhielten Polizeibeamte dort nämlich jüngst tierische Unterstützung. Allerdings handelte es sich dabei nicht um einen Diensthund.
Über Nachwuchsprobleme kann die Polizei Feldkirch nicht klagen. Bei einer Verkehrskontrolle haben die Beamten jüngst Unterstützung erhalten: Eine smarte Katze nahm selbstbewusst den Dienstwagen in Augenschein und kontrollierte, ob auch alles seine Richtigkeit hatte.
Das Fahrzeug dürfte den Ansprüchen des Vierbeiners genügt haben, denn das Tier ließ sich nach der ausführlichen Inspektionstour zunächst auf der Mittelkonsole nieder und beobachtete von seinem Kontrollposten das weitere Vorgehen der Kollegen. Diese zeigten sich von der sanftmütigen Seite und ließen den Stubentiger gewähren.
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