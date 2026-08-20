Betonleitschiene schlitzte auf Autobahn Pkw auf

Der Crash ereignete sich am Mittwoch gegen 22.25 Uhr auf der Walgauautobahn in Fahrtrichtung Bludenz: Ein 44 Jahre alter Autolenker geriet in einem Baustellenbereich auf den Pannenstreifen und kollidierte dort mit einer Betonleitwand. Diese schnitt sich durch die Wucht des Aufpralls auf der gesamten rechten Autoseite in den Pkw. Dabei wurde der Beifahrer schwer verletzt.