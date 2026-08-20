Betonleitschiene schlitzte auf Autobahn Pkw auf

Auf der Vorarlberger Walgauautobahn kam es am MIttwochabend zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein Auto krachte gegen die Betonleitschiene, ein Mann wurde dadurch schwer verletzt. Der Lenker war zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert.
Der Crash ereignete sich am Mittwoch gegen 22.25 Uhr auf der Walgauautobahn in Fahrtrichtung Bludenz: Ein 44 Jahre alter Autolenker geriet in einem Baustellenbereich auf den Pannenstreifen und kollidierte dort mit einer Betonleitwand. Diese schnitt sich durch die Wucht des Aufpralls auf der gesamten rechten Autoseite in den Pkw. Dabei wurde der Beifahrer schwer verletzt.
Verletzt wurde auch der Lenker, allerdings nur leicht. Ein Alkotest bestätigte, dass der Mann betrunken hinterm Steuer gesessen ist. Ihm wurde sofort der Führerschein entzogen. Der Schwerverletzte musste ins Krankenhaus gebracht werden, der Wagen war nicht mehr zu retten: Totalschaden.
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