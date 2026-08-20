Wolford: Seit über zehn Jahren in den roten Zahlen

Immerhin konnte der Verlust halbiert werden

Trotz eines radikalen Sparprogramms musste Wolford auch im ersten Halbjahr 2026 massive Verluste hinnehmen: 10,2 Millionen Euro betrug das Minus, das ist zwar deutlich weniger als im ersten Halbjahr 2025 (-22,8 Millionen Euro), allerdings zeigt die Relation zum Umsatz auf, wie desaströs die Lage nach wie vor ist: Gerade einmal 31 Millionen Euro hat Wolford in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres umgesetzt, im Vergleichszeitraum 2025 waren es 33 Millionen Euro. Noch in den Nullerjahren dieses Jahrtausends setzte das Unternehmen teils deutlich über 150 Millionen Euro per anno um.