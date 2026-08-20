Verkehrsbelastung nimmt zu – VCÖ fordert Gegenkurs

Fahrgemeinschaften und Verlagerung auf die Schiene

Sowohl Unternehmen als auch Freizeitziele könnten mit Mobilitätsmanagement wirksame Anreize zum Umstieg setzen, meint Klara Maria Schenk vom VCÖ. Anbieten würden sich hier etwa steuerbegünstigte Öffi-Jobtickets und Gutscheinsysteme. Auch der Güterverkehr sollte dringend gedrosselt werden. Eine Potenzialflächenanalyse der Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft zeige mögliche gewerbliche Standorte mit Gleisanschlussmöglichkeiten und schienenaffine Betriebsstandorte auch in Vorarlberg, heißt es vonseiten des VCÖ. Diese müssen dann aber eben auch genutzt werden.