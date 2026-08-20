„Schweizer Messer!“ VSV-Coach analysiert die Neuen

Gas geben! Das will Villach nach den zwei Testpleiten in Folge am Freitag (19.15 Uhr) beim ersten Auftritt vor den eigenen Fans gegen den DEL 2-Klub Dresden. Beim VSV (der mit dem Linzer Christian Kovanecz einen neuen U20-Trainer holte) sind die zuletzt fehlenden Sproul, Wall und Rebernig wieder an Bord.