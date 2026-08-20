„Schweizer Messer!“ VSV-Coach analysiert die Neuen

Heimtests für die Kärntner Eishockey-Topklubs! VSV empfängt am Freitag (19.15 Uhr) DEL2-Klub Dresden. Coach Pierre Allard analysiert für die „Krone“ die sieben Neuzugänge. Und der KAC bekommt es am gleichen Abend (19.15 Uhr) mit Liga-Konkurrent Laibach zu tun. Ass Simeon Schwinger will wieder scoren und ist „kein Skispringer“ mehr . . .
Gas geben! Das will Villach nach den zwei Testpleiten in Folge am Freitag (19.15 Uhr) beim ersten Auftritt vor den eigenen Fans gegen den DEL 2-Klub Dresden. Beim VSV (der mit dem Linzer Christian Kovanecz einen neuen U20-Trainer holte) sind die zuletzt fehlenden Sproul, Wall und Rebernig wieder an Bord.
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