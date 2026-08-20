Leon Pauger will seine starke Form bestätigen

In seinen letzten zwei Rennen konnte Ländle-Triathlet Leon Pauger einen Sieg und einen Landesmeistertitel feiern. Nun will der Bregenzer am kommenden Wochenende beim Allgäu-Triathlon an seine starken Leistungen der letzten Wochen anschließen.
Leon Pauger ist in einer starken Form. Im Juli siegte der Bregenzer beim Trumer Triathlon in Salzburg, zuletzt holte er sich am Jannersee den Landesmeistertitel. „Die letzten paar Wochen haben sich gut angefühlt“, sagt der 27-Jährige, der in dieser Saison seit langem wieder die Früchte seiner harten Arbeit ernten kann. Und schon am kommenden Wochenende geht es weiter für Pauger. Quasi mit einem weiteren Heimrennen, denn der Allgäu Triathlon, der am Sonntag am großen Alpsee startet und in Immenstadt endet, bedeuten nur 50 Minuten Anreise. „Darum fahre ich auch erst am Samstag, bis dann bereite ich mich hier in Bregenz vor“, verrät der Ländle-Triathlet. „Nach dem Jannersee-Rennen habe ich mich außerdem drei Tage komplett rausgenommen, aber jetzt bin ich wieder gut in der Vorbereitung.“
Und für den Mittelstrecken-Wettkampf im Nachbarland hat sich Pauger wieder einiges vorgenommen. „Es ist zwar ein starkes Starterfeld, aber die Strecke sollte mir eigentlich gut liegen“, meint er, „ich hoffe auf ein nächstes starkes Ergebnis, mal schauen, was möglich ist!“
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