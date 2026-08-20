US-Produktion gewinnt „Goldenes Einhorn“

Der 17-minütige Siegerfilm aus dem Jahr 2025 handelt von einem 70-jährigen syrischen Familienvater. Er arbeitet als Reinigungskraft in einem Club in Wien. Als er eines Tages eine verlorene Geldbörse findet, versucht er den Besitzer ausfindig zu machen. Daraus entstehen für den Protagonisten Tamim nicht nur zahlreiche Missverständnisse, sondern auch moralische Konflikte. Die Jury hielt fest: „Reza Rasouli hat in „Found & Lost“ auf subtile und authentische Weise den Clash zweier Welten inszeniert“. „Found & Lost“ hat auch bereits Auszeichnungen bei anderen Festivals in Österreich, Italien und den USA erhalten.