Mann drohte: „Schlitz dich auf wie einen Fisch!“

Doch mit der einen Drohung nicht genug – einen Tag später legte er nach: „Ich werde dich vom Balkon werfen, solltest du noch zuhause sein, wenn ich von der Arbeit komme.“ Die Frau erstattete daraufhin Anzeige. Vor Gericht kann sich der Mann sein Verhalten selbst nicht so recht erklären. Immerhin: Dass seine Worte bei Partnerin und Sohn blanke Angst auslösten, ist ihm bewusst: „Ich habe daraus gelernt und mich bereits entschuldigt.“