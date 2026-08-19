Immobilien-Unternehmen schlittert in die Pleite

Gestiegene Kosten

Als Gründe für die Zahlungsunfähigkeit wurden die seit Ende 2022 deutlich gestiegenen Finanzierungskosten infolge des Zinsanstieges sowie der Preisrückgang auf dem Immobilienmarkt in den Folgejahren genannt. Man habe geplante Immobilienverkäufe nicht zu den ursprünglich erwarteten Preisen umsetzen können, hieß es. Fällig gestellte Finanzierungsverbindlichkeiten hätten zudem die Liquiditätssituation verschlechtert. Außerdem sind aus mehreren Bauvorhaben Klagen gegen die Schuldnerin anhängig.