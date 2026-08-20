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Polizei sucht Besitzer

Fahrräder sichergestellt: Wem gehören sie?

Wien
20.08.2026 10:20
Die Polizei konnte einige Fahrräder sicherstellen und sucht aktuell nach den Besitzern.
Die Polizei konnte einige Fahrräder sicherstellen und sucht aktuell nach den Besitzern.(Bild: Krone-Collage/LPD Wien)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Drei Fahrräder und ein E-Scooter beschäftigen derzeit die Wiener Polizei. Sie wurden Mitte Juli bei zwei Verdächtigen in Wien-Landstraße sichergestellt. Bislang ist jedoch unklar, wem sie gehören. Nun werden die Besitzer gesucht.

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Mitarbeiter der Wiener Stadtgärten wurden am 12. Juli gegen 6 Uhr im Kardinal-Nagl-Park auf zwei Männer aufmerksam. Zuvor hatten sie beobachtet, wie ein aufgebrochenes Fahrradschloss entsorgt wurde. Weil ihnen anschließend drei Fahrräder und ein E-Scooter auffällig vorkamen, alarmierten sie die Polizei.

Zwei Männer in Haft
Die Beamten nahmen wenig später zwei Männer im Alter von 34 und 38 Jahren fest. Neben den drei Rädern und dem E-Scooter stellten die Polizisten bei den Verdächtigen weiteres mutmaßliches Diebesgut sicher. Beide Männer wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.

Hier sind alle sichergestellten Fahrräder zu sehen, deren Besitzer die Polizei noch sucht:

(Bild: LPD Wien)
(Bild: LPD Wien)
(Bild: LPD Wien)
(Bild: LPD Wien)

Besitzer gesucht
Die drei Fahrräder der Marken Bergsteiger, KTM und McKenzie sowie der schwarze Xiaomi-E-Scooter konnten bisher noch keinem Besitzer zugeordnet werden.

Wer eines der Fahrzeuge als sein Eigentum erkennt, soll sich mit einem entsprechenden Nachweis bei der Polizeiinspektion Fiakerplatz unter 01/31310-58317 melden.

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