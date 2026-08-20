Fahrräder sichergestellt: Wem gehören sie?

Zwei Männer in Haft

Die Beamten nahmen wenig später zwei Männer im Alter von 34 und 38 Jahren fest. Neben den drei Rädern und dem E-Scooter stellten die Polizisten bei den Verdächtigen weiteres mutmaßliches Diebesgut sicher. Beide Männer wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.