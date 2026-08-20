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Graz-Regierung steht

Nun ist es offiziell: KPÖ und Grüne machen weiter

Steiermark
20.08.2026 10:14
Elke Kahr (li.) und Judith Schwentner haben sich geeignet.
Elke Kahr (li.) und Judith Schwentner haben sich geeignet.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Knapp zwei Monate nach der Gemeinderatswahl ist die Entscheidung nun auch offiziell gefallen: KPÖ und Grüne setzen ihre Koalition in Graz für weitere fünf Jahre fort. Die Details zur neuen Stadtregierung werden am Freitag präsentiert.

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Die politische Zukunft im Grazer Rathaus ist geklärt: KPÖ und Grüne haben ihre Koalitionsverhandlungen abgeschlossen und sich auf eine gemeinsame Regierung für die kommenden fünf Jahre geeinigt. Damit wird die Zusammenarbeit von Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) und Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) fortgesetzt.

Details gibt es Freitagmittag
Die beiden Parteien wollen die Schwerpunkte ihrer neuen Koalition sowie die Aufteilung der Verantwortlichkeiten in der Stadtregierung am Freitag um 12 Uhr im Grazer Rathaus vorstellen. Neben Kahr und Schwentner werden auch die KPÖ-Stadträte Robert Krotzer und Manfred Eber an dem Pressegespräch teilnehmen.

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Die Einigung erfolgt knapp acht Wochen nach der Gemeinderatswahl, bei der die KPÖ mit 35,7 Prozent erneut klar stärkste Partei wurde. Die Grünen kamen auf 14,9 Prozent. Gemeinsam verfügen die beiden Parteien über 25 der 48 Mandate im Gemeinderat.

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