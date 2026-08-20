Nun ist es offiziell: KPÖ und Grüne machen weiter

Details gibt es Freitagmittag

Die beiden Parteien wollen die Schwerpunkte ihrer neuen Koalition sowie die Aufteilung der Verantwortlichkeiten in der Stadtregierung am Freitag um 12 Uhr im Grazer Rathaus vorstellen. Neben Kahr und Schwentner werden auch die KPÖ-Stadträte Robert Krotzer und Manfred Eber an dem Pressegespräch teilnehmen.