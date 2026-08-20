Lokalpolitiker plant Swingerparty im Rathaus

Es ist nicht das erste Mal, dass der Stadtrat mit seiner provokanten „Bürgernähe“ für Schlagzeilen sorgt. Erst im vergangenen Jahr hatte der 35-Jährige zu einer „politischen Bildungsfahrt“ ins FKK-Swinger-Paradies „Village naturiste“ im Cap d‘Agde aufgerufen. 20 Teilnehmer konnte er für den Ausflug nach Frankreich gewinnen. Die ungewöhnliche Destination sieht er offenbar als Vorbild für ein eigenes Projekt: Denn er möchte ein ähnliches Ressort in Mannheim umsetzen, wie er erklärt.