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„Krone“-Kommentar

AfD-Macher wider Willen?

Kolumnen
20.08.2026 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Andreas Mölzer
Von Andreas Mölzer
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Nach wie vor ist der „Spiegel“ trotz permanenten Verlusts an Lesern und politischem Gewicht seit dem Ableben seines Gründers, des genialen Medienmachers Rudolf Augstein, Deutschlands bedeutendstes politisches Magazin. Dieser Tage platzierte er nun Ulrich Siegmund, den Spitzenkandidaten der rechtspopulistischen „Alternative für Deutschland“ bei den bevorstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, auf dem Cover. Und zwar im Stil eines Fahndungsfotos.

EINERSEITS mag die in der „Spiegel“-Headline aufgestellte Behauptung, Siegmund sei „der gefährlichste Mann Deutschlands“, aus der Sicht des politischen und medialen Establishments der Bundesrepublik durchaus zutreffend sein. Der AfD-Mann könnte nämlich als mutmaßlich überlegener Wahlsieger erster rechtspopulistischer Ministerpräsident eines deutschen Bundeslandes werden.

ANDERERSEITS muss sich der „Spiegel“ nun den Vorwurf gefallen lassen, Siegmund mit diesem Cover möglicherweise wahlentscheidend geholfen zu haben. Der AfD-Mann bedankte sich jedenfalls höflich dafür.

Nach wie vor ist der „Spiegel“ trotz permanenten Verlusts an Lesern und politischem Gewicht seit dem Ableben seines Gründers, des genialen Medienmachers Rudolf Augstein, Deutschlands bedeutendstes politisches Magazin. Dieser Tage platzierte er nun Ulrich Siegmund, den Spitzenkandidaten der rechtspopulistischen „Alternative für Deutschland“ bei den bevorstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, auf dem Cover. Und zwar im Stil eines Fahndungsfotos.

Und uns in Österreich könnte dieser Vorgang an die seinerzeitigen „Haider-Macher“ erinnern, die der damalige „Profil“-Herausgeber Hubertus Czernin in jenen Medien verortete, die den seinerzeitigen FPÖ-Chef allzu häufig auf die Titelseite gesetzt und durch ständige Skandalisierung erst groß gemacht hatten.

EINERSEITS mag die in der „Spiegel“-Headline aufgestellte Behauptung, Siegmund sei „der gefährlichste Mann Deutschlands“, aus der Sicht des politischen und medialen Establishments der Bundesrepublik durchaus zutreffend sein. Der AfD-Mann könnte nämlich als mutmaßlich überlegener Wahlsieger erster rechtspopulistischer Ministerpräsident eines deutschen Bundeslandes werden.

ANDERERSEITS muss sich der „Spiegel“ nun den Vorwurf gefallen lassen, Siegmund mit diesem Cover möglicherweise wahlentscheidend geholfen zu haben. Der AfD-Mann bedankte sich jedenfalls höflich dafür.

Und uns in Österreich könnte dieser Vorgang an die seinerzeitigen „Haider-Macher“ erinnern, die der damalige „Profil“-Herausgeber Hubertus Czernin in jenen Medien verortete, die den seinerzeitigen FPÖ-Chef allzu häufig auf die Titelseite gesetzt und durch ständige Skandalisierung erst groß gemacht hatten.

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