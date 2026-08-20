AfD-Macher wider Willen?

Nach wie vor ist der „Spiegel“ trotz permanenten Verlusts an Lesern und politischem Gewicht seit dem Ableben seines Gründers, des genialen Medienmachers Rudolf Augstein, Deutschlands bedeutendstes politisches Magazin. Dieser Tage platzierte er nun Ulrich Siegmund, den Spitzenkandidaten der rechtspopulistischen „Alternative für Deutschland“ bei den bevorstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, auf dem Cover. Und zwar im Stil eines Fahndungsfotos.

Und uns in Österreich könnte dieser Vorgang an die seinerzeitigen „Haider-Macher“ erinnern, die der damalige „Profil“-Herausgeber Hubertus Czernin in jenen Medien verortete, die den seinerzeitigen FPÖ-Chef allzu häufig auf die Titelseite gesetzt und durch ständige Skandalisierung erst groß gemacht hatten.