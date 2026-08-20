Diese TV-Sender zeigen unsere Eurofighter live

Austria im Livestream

Eine Zitterpartie war es wieder einmal für die Austria-Fans. Denn – wie schon in der letzten Runde gegen Beitar Jerusalem – konnte sich der ORF auch die Rechte an Austrias Auswärtsspiel bei Braga nur sehr kurzfristig sichern. Allerdings zeigt der ORF zeigt das Hinspiel ab 21 Uhr nur online im Livestream in voller Länge. Denn im linearen ORF 1 läuft Rapid gegen Hearts. Aber auch während dieser Übertragung sind Einstiege zum Austria-Spiel vorgesehen.