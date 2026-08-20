Diese TV-Sender zeigen unsere Eurofighter live

Erst Salzburg in der Europa League, dann Rapid und die Austria in der Conference League – gleich drei Eurofighter kämpfen heute um den Einzug in die Gruppenphase! Und alle drei österreichischen Klubs sind im Free-TV zu sehen.
Den Anfang machen die „Bullen“. Die Salzburger gastieren im Playoff-Hinspiel der Europa League in Schweden bei Mjällby AIF. Anpfiff ist um 18 Uhr, ServusTV steigt allerdings schon um 17.15 Uhr mit der Vorberichterstattung ein. Moderator ist Christian Brugger, als Experte ist Florian Klein im Einsatz. Kommentiert wird das Spiel von Philipp Krummholz.
Gleich danach wird es für Rapid spannend. Die Hütteldorfer gastieren bei Heart of Midlothian in Schottland. ORF 1 überträgt live ab 20.15 Uhr aus Edinburgh, Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Michael Bacher und Helge Payer kommentieren, im Studio analysieren Rainer Pariasek, Peter Stöger und Helge Payer.
Hier gibt es die heutigen Spiele im Liveticker von sportkrone.at:
Austria im Livestream
Eine Zitterpartie war es wieder einmal für die Austria-Fans. Denn – wie schon in der letzten Runde gegen Beitar Jerusalem – konnte sich der ORF auch die Rechte an Austrias Auswärtsspiel bei Braga nur sehr kurzfristig sichern. Allerdings zeigt der ORF zeigt das Hinspiel ab 21 Uhr nur online im Livestream in voller Länge. Denn im linearen ORF 1 läuft Rapid gegen Hearts. Aber auch während dieser Übertragung sind Einstiege zum Austria-Spiel vorgesehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.