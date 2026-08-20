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Geht um die Ligaphase

Diese TV-Sender zeigen unsere Eurofighter live

Fußball International
20.08.2026 10:27
Haris Tabakovic, Toni Adamsen und Manfred Fischer
Haris Tabakovic, Toni Adamsen und Manfred Fischer(Bild: Krone-Collage/GEPA, APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Erst Salzburg in der Europa League, dann Rapid und die Austria in der Conference League – gleich drei Eurofighter kämpfen heute um den Einzug in die Gruppenphase! Und alle drei österreichischen Klubs sind im Free-TV zu sehen.

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Den Anfang machen die „Bullen“. Die Salzburger gastieren im Playoff-Hinspiel der Europa League in Schweden bei Mjällby AIF. Anpfiff ist um 18 Uhr, ServusTV steigt allerdings schon um 17.15 Uhr mit der Vorberichterstattung ein. Moderator ist Christian Brugger, als Experte ist Florian Klein im Einsatz. Kommentiert wird das Spiel von Philipp Krummholz.

(Bild: GEPA)

Gleich danach wird es für Rapid spannend. Die Hütteldorfer gastieren bei Heart of Midlothian in Schottland. ORF 1 überträgt live ab 20.15 Uhr aus Edinburgh, Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Michael Bacher und Helge Payer kommentieren, im Studio analysieren Rainer Pariasek, Peter Stöger und Helge Payer.

Hier gibt es die heutigen Spiele im Liveticker von sportkrone.at:

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Austria im Livestream
Eine Zitterpartie war es wieder einmal für die Austria-Fans. Denn – wie schon in der letzten Runde gegen Beitar Jerusalem – konnte sich der ORF auch die Rechte an Austrias Auswärtsspiel bei Braga nur sehr kurzfristig sichern. Allerdings zeigt der ORF zeigt das Hinspiel ab 21 Uhr nur online im Livestream in voller Länge. Denn im linearen ORF 1 läuft Rapid gegen Hearts. Aber auch während dieser Übertragung sind Einstiege zum Austria-Spiel vorgesehen. 

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