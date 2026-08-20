20-Jährige haut Sabalenka in Cincinnati früh raus

Große Überraschung beim Tennis-Masters in Cincinnati! Sara Bejlek hat im Achtelfinale die große Favoritin Aryna Sabalenka aus dem Turnier geworfen. Die 20-Jährige rang nach der Sensation nach Worten.
Die Weltranglistenerste ist in Cincinnati bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Überraschend musste sich Aryna Sabalenka der erst 20-jährigen Tschechin Sara Bejlek in zwei Sätzen (6:7, 4:6) geschlagen geben.
Für Sabalenka ein weiterer sportlicher Rückschlag, nachdem sie auch in Toronto im Achtelfinale die Segel streichen musste. Für Bejlek hingegen war es der erste Sieg gegen eine TOp-10-Spielerin. „Mir fehlen die Worte – es fühlt sich unglaublich an“, zeigte sich die Tschechin nach dem Match überwältigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.