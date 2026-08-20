20-Jährige haut Sabalenka in Cincinnati früh raus

Für Sabalenka ein weiterer sportlicher Rückschlag, nachdem sie auch in Toronto im Achtelfinale die Segel streichen musste. Für Bejlek hingegen war es der erste Sieg gegen eine TOp-10-Spielerin. „Mir fehlen die Worte – es fühlt sich unglaublich an“, zeigte sich die Tschechin nach dem Match überwältigt.