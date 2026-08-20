Salzburg muss längere Zeit auf Kapitän verzichten

Ab Freitag steht für die Eisbullen das Salute-Turnier in Zell am See auf dem Programm. Ein ganz bekannter Name wird Salzburg dort aber weiter fehlen. Denn vor dem Vorbereitungs-Turnier erfolgte die Hiobsbotschaft: Kapitän Thomas Raffl fällt für mehrere Wochen aus!
Nach dem ersten Testspiel der Eisbullen bei Motor Ceske Budejovice hieß es noch, Thomas Raffl sei leicht angeschlagen, womöglich könne er im zweiten Test in Hradec Kralove wieder am Eis stehen – dem war nicht so.
Nun ist plötzlich alles anders. Salzburg wird mehrere Wochen auf seinen Kapitän verzichten müssen. Der 40-Jährige hatte im Training einen Schuss am Unterkörper abbekommen und wurde vor zwei Tagen bereits operiert.
Neuzugang wartet auf Visum
Junge Spieler aus der Akademie sollen die Lücke schließen. Die Bulls hoffen, dass Neuzugang Nick Poisson beim Salute erstmals für die Mozartstädter am Eis stehen kann. Der Kanadier wartet noch auf sein Visum.
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