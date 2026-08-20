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Wurde bereits operiert

Salzburg muss längere Zeit auf Kapitän verzichten

Eishockey
20.08.2026 10:40
Thomas Raffl fällt verletzt aus.
Thomas Raffl fällt verletzt aus.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Ab Freitag steht für die Eisbullen das Salute-Turnier in Zell am See auf dem Programm. Ein ganz bekannter Name wird Salzburg dort aber weiter fehlen. Denn vor dem Vorbereitungs-Turnier erfolgte die Hiobsbotschaft: Kapitän Thomas Raffl fällt für mehrere Wochen aus!

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Nach dem ersten Testspiel der Eisbullen bei Motor Ceske Budejovice hieß es noch, Thomas Raffl sei leicht angeschlagen, womöglich könne er im zweiten Test in Hradec Kralove wieder am Eis stehen – dem war nicht so.

Nun ist plötzlich alles anders. Salzburg wird mehrere Wochen auf seinen Kapitän verzichten müssen. Der 40-Jährige hatte im Training einen Schuss am Unterkörper abbekommen und wurde vor zwei Tagen bereits operiert.

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