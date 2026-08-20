Pensionist im Stiegenhaus brutal ausgeraubt

Brutaler Überfall am Mittwochvormittag in Wien-Favoriten: Ein 68-Jähriger wurde in einem Stiegenhaus von einem Unbekannten attackiert und beraubt. Der Mann stürzte dabei und erlitt schwere Verletzungen am Kopf.
Der 68-Jährige war gegen 10 Uhr auf dem Nachhauseweg und hatte bereits die oberste Stufe des Stiegenhauses erreicht. Plötzlich packte ihn ein unbekannter Mann an der Schulter und zog ihn die Stiegen hinunter. Das Opfer kam dabei zu Sturz.
Angreifer griff in Hosentasche
Anschließend griff der Angreifer in die Hosentasche des Verletzten, nahm dessen Geldbörse an sich und flüchtete. Die alarmierten Einsatzkräfte versorgten den 68-Jährigen vor Ort und brachte ihn mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.
Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem unbekannten Mann.
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