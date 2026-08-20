Schwerpunktaktion: Fünf Jugendliche festgenommen

Zahlreiche Schwerpunktaktionen seit 2024

Die Schwerpunktaktion war Teil der verstärkten polizeilichen Maßnahmen gegen Jugendkriminalität. Bereits im März 2024 wurde unter der Leitung des Bundeskriminalamtes und unter Einbindung der Landeskriminalämter die Einsatzgruppe Jugendkriminalität (EJK) eingerichtet. Seither wurden österreichweit zahlreiche Schwerpunktaktionen durchgeführt, ein wesentlicher Teil davon in Wien.