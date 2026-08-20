Haaland stichelt gegen Transfer von Real Madrid

Grund: Real stellte den 32-jährigen Portugiesen mit einem KI-generierten Video vor. Hauptdarsteller ist aber nicht Bernardo Silva, sondern Tiere! Fische, Schildkröten, Pinguine, Schafe, Vögel, ein Luchs, eine Eule, ein Hund, ein Oktopus – ja, und sogar die Ameisen sind wegen der Ankunft des Neuzugangs aus dem Häuschen. „Sie alle spüren ihn, dabei hat er noch nicht einmal sein Debüt gegeben“, heißt es schließlich am Ende des Videos.