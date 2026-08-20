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Haaland stichelt gegen Transfer von Real Madrid

Fußball International
20.08.2026 09:44
Erling Haaland
Erling Haaland(Bild: AFP/OLI SCARFF)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Did you agree to this?“ Also auf Deutsch: „Hast du dem zugestimmt?“, schreibt Erling Haaland unter dem Instagram-Posting von Real Madrid, indem sein ehemaliger City-Kollege Bernardo Silva auf tatsächlich kuriose Weise am Mittwochabend offiziell vorgestellt wurde.

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Grund: Real stellte den 32-jährigen Portugiesen mit einem KI-generierten Video vor. Hauptdarsteller ist aber nicht Bernardo Silva, sondern Tiere! Fische, Schildkröten, Pinguine, Schafe, Vögel, ein Luchs, eine Eule, ein Hund, ein Oktopus – ja, und sogar die Ameisen sind wegen der Ankunft des Neuzugangs aus dem Häuschen. „Sie alle spüren ihn, dabei hat er noch nicht einmal sein Debüt gegeben“, heißt es schließlich am Ende des Videos.

Und das, obwohl Silva bereits mit seinen neuen Teamkollegen trainierte und sogar schon sein Real-Debüt in der Vorbereitung gefeiert hat. Der Deal steht gar schon seit Juni fest! Haaland stichelt deshalb: „Hast du dem zugestimmt?“

„Brauchen ein neues Social-Media-Team“
Auch bei den Fans kommt der KI-Clip nicht gut an. „Können wir bitte einfach bei offiziellen Mitteilungen bleiben?“, schreibt ein User. Ein anderer kommentiert gar: „Wir brauchen ein neues Social-Media-Team.“

Immerhin: Fünf Stunden später folgte auch noch die obligatorische Präsentation mit Real-Trikot, Präsident Florentino Pérez und jede Mengen Pokalen im Hintergrund.

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