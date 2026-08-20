Haaland stichelt gegen Transfer von Real Madrid

„Did you agree to this?“ Also auf Deutsch: „Hast du dem zugestimmt?“, schreibt Erling Haaland unter dem Instagram-Posting von Real Madrid, indem sein ehemaliger City-Kollege Bernardo Silva auf tatsächlich kuriose Weise am Mittwochabend offiziell vorgestellt wurde.
Grund: Real stellte den 32-jährigen Portugiesen mit einem KI-generierten Video vor. Hauptdarsteller ist aber nicht Bernardo Silva, sondern Tiere! Fische, Schildkröten, Pinguine, Schafe, Vögel, ein Luchs, eine Eule, ein Hund, ein Oktopus – ja, und sogar die Ameisen sind wegen der Ankunft des Neuzugangs aus dem Häuschen. „Sie alle spüren ihn, dabei hat er noch nicht einmal sein Debüt gegeben“, heißt es schließlich am Ende des Videos.
Und das, obwohl Silva bereits mit seinen neuen Teamkollegen trainierte und sogar schon sein Real-Debüt in der Vorbereitung gefeiert hat. Der Deal steht gar schon seit Juni fest! Haaland stichelt deshalb: „Hast du dem zugestimmt?“
„Brauchen ein neues Social-Media-Team“
Auch bei den Fans kommt der KI-Clip nicht gut an. „Können wir bitte einfach bei offiziellen Mitteilungen bleiben?“, schreibt ein User. Ein anderer kommentiert gar: „Wir brauchen ein neues Social-Media-Team.“
Immerhin: Fünf Stunden später folgte auch noch die obligatorische Präsentation mit Real-Trikot, Präsident Florentino Pérez und jede Mengen Pokalen im Hintergrund.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.