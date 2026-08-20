Nur seichte Abkühlung beim Frequency-Festival

Sonnencreme könnte Wasser schaden – ebenso wie ...

Guten ökologischen Willen zeigen indes die Frequency-Veranstalter. Die eher ungewöhnlichen Appelle dieser: Achtet bei der Sonnencremeauswahl auf die ökologische Abbaubarkeit! Die Traisen sei auch keine Dusche – und Bier und Spritzer mögen tunlichst getrunken, aber nicht in die Traisen entleert werden. Genauso wenig wie die Blase der Besucher ...