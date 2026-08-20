Nur seichte Abkühlung beim Frequency-Festival

Der Wasserpegel ist ganz unten: Der Ansturm der Besucher auf das Frequency Festival löst Sorgen um die Ökologie aus. Der Veranstalter bittet um Rücksicht.
„Wir sind mit unserem Antrag auf ein offizielles Badeverbot bei der Wasserrechtsverhandlung am 11. August auf allen Ebenen abgeblitzt,“ bedauert der Revierverbandsobmann und Pächter für den neuralgischen Abschnitt der Traisen, Rechtsanwalt Hans Kaska. Auch die sachverständige Fischereilegende Rudolf Gürtler, dessen Bedenken und Eingaben ins Leere gingen, sieht die Entwicklung mit Sorge: „Viele Bach- und Regenbogenforellen sind bereits durch die Hitzewelle verendet.“
Umso eindringlicher appelliert denn auch der auf Schuppentiere spezialisierte Veterinärmediziner Heinz Heistinger an die Besucher, besondere Rücksicht auf die in diesen Stunden besonders sensible Unterwasserfauna zu nehmen.
Das Magistrat St. Pölten beteuert, die Besucher über die Empfindlichkeit des Fischlebensraumes informiert zu haben. Längerfristige Beeinträchtigungen der Wasserqualität in der Traisen sehen die Beamten aber nicht.
Sonnencreme könnte Wasser schaden – ebenso wie ...
Guten ökologischen Willen zeigen indes die Frequency-Veranstalter. Die eher ungewöhnlichen Appelle dieser: Achtet bei der Sonnencremeauswahl auf die ökologische Abbaubarkeit! Die Traisen sei auch keine Dusche – und Bier und Spritzer mögen tunlichst getrunken, aber nicht in die Traisen entleert werden. Genauso wenig wie die Blase der Besucher ...
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