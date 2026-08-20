Prinz Harry: Strahlender Auftritt nach Umzugs-News

Prinz Harry und Herzogin Meghan ziehen mit ihrer Familie zurück nach Großbritannien! Eine Entscheidung, die vor allem Harry glücklich macht, wie Bilder vom ersten Auftritt nach der großen Verkündung beweisen.
Am Mittwoch, also am selben Tag, an dem er und seine Frau Meghan die große Umzugs-Bombe platzen ließen, absolvierte Prinz Harry einen Auftritt in Washington. Und konnte seine Freude über die Neuigkeiten nur schwer verbergen!
Umzug versetzt Harry in Hochstimmung
Denn der 41-Jährige strahlte bei der Veranstaltung mit Veteranen sichtlich von einem Ohr zum anderen, machte Scherze und steckte mit seiner guten Laune alle an. Und das, obwohl es eigentlich um ein ernstes Thema ging.
Denn bei der Gesprächsrunde wurde diskutiert, wie man die Unterstützung von Veteranen verbessern könnte. Eine Herzensangelegenheit für Harry, der selbst zehn Jahre in der britischen Armee diente und zwei Einsätze in Afghanistan absolvierte. 2014 rief Harry zudem die Invictus Games ins Leben – eine Sportveranstaltung, die verwundete und kranke Veteranen zusammenbringt.
Invictus Games in Birmingham
Im kommenden Jahr werden die Invictus Games übrigens in Birmingham abgehalten. Schon im Juli reiste der Prinz nach Großbritannien, um dort an ersten Veranstaltungen rund um sein Herzensprojekt teilzunehmen. Während seines England-Trips traf Harry gemeinsam mit Meghan und den Kindern Archie und Lilibet auch König Charles.
Das este Treffen des Monarchen mit seinen Enkelkindern seit vier Jahren fand im privaten Rahmen in Highgrove House in Gloucestershire statt. Wie es heißt, wurde währenddessen aber nicht über einen möglichen Umzug der Sussexes in die alte Heimat gesprochen.
Der König wurde demnach am Sonntag, und somit nur wenige Tage vor der Öffentlichkeit, über die Entscheidung des Herzogspaares informiert und habe sich darüber gefreut, seine Enkel bald öfter sehen zu können.
Nur ein Umzug auf Zeit?
Noch unklar ist derweil, ob es tatsächlich ein Umzug für immer sein wird. Zwar sollen sich Harry und Meghan bereits für ein neues Heim in Großbritannien entschieden haben, gleichzeitig wollen sie ihre Anwesen in Portugal und im kalifornischen Montecito, wo sie zuletzt gewohnt haben, behalten. Gemunkelt wird daher, dass das Vorhaben zunächst nur auf einige Monate oder Jahre angelegt ist.
Wie die BBC zudem berichtete, hätten Harry und Meghan auch bereits Schulen für Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) ausgewählt. Das neue Schuljahr startet in Großbritannien in der zweiten Septemberwoche, weshalb angenommen wird, dass die Sussexes noch bis Ende August ihr neues Heim in Großbritannien beziehen werden.
Das sind Gründe für Umzug
Harry und Meghan hätten die Entscheidung, nach dem spektakulären „Megxit“ vor sechs Jahren wieder zurück in die alte Heimat zu kommen, aber nicht nur wegen der Schulbildung ihrer Kinder getroffen, heißt es. „Ich weiß, dass Charles der Grund ist, dass sie zurückziehen“, plauderte ein Insider gegenüber „Page Six“ aus.
König Charles hatte 2024 seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. In einem vergangenen Interview hatte Harry eingeräumt, dass ihn die Erkrankung seines Vaters nachdenklich gestimmt habe. Im Dezember des letzten Jahres hatte der König mitgeteilt, dass sich sein Gesundheitszustand gebessert habe und seine Therapie zurückgefahren werden könne.
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