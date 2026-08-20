Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Glücklicher Rückkehrer

Prinz Harry: Strahlender Auftritt nach Umzugs-News

Royals
20.08.2026 09:45
Da kann einer aber gar nicht mehr aufhören, zu strahlen! Prinz Harry zeigte sich beim ersten ...
Da kann einer aber gar nicht mehr aufhören, zu strahlen! Prinz Harry zeigte sich beim ersten Auftritt nach den Umzugs-News mehr als gut gelaunt.(Bild: AP/Alex Brandon)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Prinz Harry und Herzogin Meghan ziehen mit ihrer Familie zurück nach Großbritannien! Eine Entscheidung, die vor allem Harry glücklich macht, wie Bilder vom ersten Auftritt nach der großen Verkündung beweisen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Am Mittwoch, also am selben Tag, an dem er und seine Frau Meghan die große Umzugs-Bombe platzen ließen, absolvierte Prinz Harry einen Auftritt in Washington. Und konnte seine Freude über die Neuigkeiten nur schwer verbergen!

Umzug versetzt Harry in Hochstimmung
Denn der 41-Jährige strahlte bei der Veranstaltung mit Veteranen sichtlich von einem Ohr zum anderen, machte Scherze und steckte mit seiner guten Laune alle an. Und das, obwohl es eigentlich um ein ernstes Thema ging.

Prinz Harry absolvierte am Mittwoch einen Auftritt in Washington – am selben Tag, als die ...
Prinz Harry absolvierte am Mittwoch einen Auftritt in Washington – am selben Tag, als die Sussexes die Umzugs-Bombe platzen ließen.(Bild: AP/Alex Brandon)
Bei der Diskussionsrunde zeigte sich Harry regelrecht vergnügt.
Bei der Diskussionsrunde zeigte sich Harry regelrecht vergnügt.(Bild: AP/Alex Brandon)

Denn bei der Gesprächsrunde wurde diskutiert, wie man die Unterstützung von Veteranen verbessern könnte. Eine Herzensangelegenheit für Harry, der selbst zehn Jahre in der britischen Armee diente und zwei Einsätze in Afghanistan absolvierte. 2014 rief Harry zudem die Invictus Games ins Leben – eine Sportveranstaltung, die verwundete und kranke Veteranen zusammenbringt.

Invictus Games in Birmingham
Im kommenden Jahr werden die Invictus Games übrigens in Birmingham abgehalten. Schon im Juli reiste der Prinz nach Großbritannien, um dort an ersten Veranstaltungen rund um sein Herzensprojekt teilzunehmen. Während seines England-Trips traf Harry gemeinsam mit Meghan und den Kindern Archie und Lilibet auch König Charles.

Harry scherzte mit den anderen Anwesenden ...
Harry scherzte mit den anderen Anwesenden ...(Bild: AP/Alex Brandon)
... und ließ seinen Charme spielen. Die Vorfreude auf den Umzug in die alte Heimat stand ihm ...
... und ließ seinen Charme spielen. Die Vorfreude auf den Umzug in die alte Heimat stand ihm regelrecht ins Gesicht geschrieben.(Bild: AP/Alex Brandon)

Das este Treffen des Monarchen mit seinen Enkelkindern seit vier Jahren fand im privaten Rahmen in Highgrove House in Gloucestershire statt. Wie es heißt, wurde währenddessen aber nicht über einen möglichen Umzug der Sussexes in die alte Heimat gesprochen.

Der König wurde demnach am Sonntag, und somit nur wenige Tage vor der Öffentlichkeit, über die Entscheidung des Herzogspaares informiert und habe sich darüber gefreut, seine Enkel bald öfter sehen zu können.

Nur ein Umzug auf Zeit?
Noch unklar ist derweil, ob es tatsächlich ein Umzug für immer sein wird. Zwar sollen sich Harry und Meghan bereits für ein neues Heim in Großbritannien entschieden haben, gleichzeitig wollen sie ihre Anwesen in Portugal und im kalifornischen Montecito, wo sie zuletzt gewohnt haben, behalten. Gemunkelt wird daher, dass das Vorhaben zunächst nur auf einige Monate oder Jahre angelegt ist.

Die Villa im kalifornischen Montecito, in der Prinz Harry und Herzogin Meghan nach dem „Megxit“ ...
Die Villa im kalifornischen Montecito, in der Prinz Harry und Herzogin Meghan nach dem „Megxit“ gewohnt haben, will das Paar vorerst behalten.(Bild: Viennareport)

Wie die BBC zudem berichtete, hätten Harry und Meghan auch bereits Schulen für Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) ausgewählt. Das neue Schuljahr startet in Großbritannien in der zweiten Septemberwoche, weshalb angenommen wird, dass die Sussexes noch bis Ende August ihr neues Heim in Großbritannien beziehen werden.

Das sind Gründe für Umzug
Harry und Meghan hätten die Entscheidung, nach dem spektakulären „Megxit“ vor sechs Jahren wieder zurück in die alte Heimat zu kommen, aber nicht nur wegen der Schulbildung ihrer Kinder getroffen, heißt es. „Ich weiß, dass Charles der Grund ist, dass sie zurückziehen“, plauderte ein Insider gegenüber „Page Six“ aus.

Lesen Sie auch:
Prinz Harry und Herzogin Meghan ziehen zurück nach Großbritannien. König Charles erfuhr erst am ...
Will nun klare Regeln
König Charles wurde von Sussex-Umzug überrumpelt
20.08.2026
Schon diesen Monat!
Prinz Harry und Meghan ziehen nach Großbritannien
19.08.2026

König Charles hatte 2024 seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. In einem vergangenen Interview hatte Harry eingeräumt, dass ihn die Erkrankung seines Vaters nachdenklich gestimmt habe. Im Dezember des letzten Jahres hatte der König mitgeteilt, dass sich sein Gesundheitszustand gebessert habe und seine Therapie zurückgefahren werden könne.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
20.08.2026 09:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
252.719 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
232.836 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Steiermark
„Hatte sie so gern, wieso musste das passieren?“
110.762 mal gelesen
Hinter diesen Wänden spielten sich furchtbare Szenen ab.
Niederösterreich
FPÖ am Weg zur Nummer Eins in Niederösterreich
1496 mal kommentiert
Landbauers FPÖ liefert sich mittlerweile ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Volkspartei von Johanna ...
Außenpolitik
Drohnen-Ärger! Moskau droht Europa mit Terror
1084 mal kommentiert
Die Ukraine schlug zuletzt im tiefsten Russland zu – und zerstörte Lagerzentren des „russischen ...
Außenpolitik
Iran nimmt Europa ins Visier: Prüft Angriffe in EU
1026 mal kommentiert
Der Iran denkt offenbar darüber nach, Ziele in Europa anzugreifen.
Mehr Royals
Glücklicher Rückkehrer
Prinz Harry: Strahlender Auftritt nach Umzugs-News
Will nun klare Regeln
König Charles wurde von Sussex-Umzug überrumpelt
Schon diesen Monat!
Prinz Harry und Meghan ziehen nach Großbritannien
Camilla ganz offen:
So hart waren die Tage nach Charles‘ Krebsdiagnose
Kronprinzessin ist 53
Mette-Marit feiert nach Lungen-OP mit der Familie
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf