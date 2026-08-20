Prinz Harry: Strahlender Auftritt nach Umzugs-News

Nur ein Umzug auf Zeit?

Noch unklar ist derweil, ob es tatsächlich ein Umzug für immer sein wird. Zwar sollen sich Harry und Meghan bereits für ein neues Heim in Großbritannien entschieden haben, gleichzeitig wollen sie ihre Anwesen in Portugal und im kalifornischen Montecito, wo sie zuletzt gewohnt haben, behalten. Gemunkelt wird daher, dass das Vorhaben zunächst nur auf einige Monate oder Jahre angelegt ist.