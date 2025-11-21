„Durows dunkles Imperium“ um Messenger Telegram

2024 wird Durow in Frankreich festgenommen. Die Ermittler in Paris werfen dem heute 41-jährigen Durow vor, unzureichend mit Behörden zu kooperieren. Der Verdacht steht im Raum, er habe sich dadurch des Drogenhandels, der Geldwäsche, des Betrugs und mehrerer Vergehen im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch mitschuldig gemacht. „Er wird der Beihilfe beschuldigt, weil er illegale Inhalte nicht schnell genug entfernt hat und weil er vor allem den Anfragen der Justizbehörden in Hunderten oder Tausenden Fällen nicht nachgekommen ist“, sagt der Journalist Damien Leloup von der französischen Tageszeitung „Le Monde“.