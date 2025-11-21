Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Doku auf Arte

„Durows dunkles Imperium“ um Messenger Telegram

Digital
21.11.2025 09:36
2024 wurde Durow in Frankreich festgenommen. Die Ermittler in Paris warfen dem heute 41-jährigen ...
2024 wurde Durow in Frankreich festgenommen. Die Ermittler in Paris warfen dem heute 41-jährigen vor, unzureichend mit Behörden zu kooperieren.(Bild: Krone KREATIV/AP/Tatan Syuflana, APA/AFP/Kirill KUDRYAVTSEV)

Ist Telegram Spielwiese für Kriminalität, Fake News und Propaganda – oder vielmehr ein Schutzraum für freie Meinungsäußerung und Privatsphäre? Über den Messengerdienst gehen die Meinungen weit auseinander, ebenso über seinen in Russland geborenen Gründer Pawel Durow.

0 Kommentare

Der neue Dokumentarfilm „Telegram – Das dunkle Imperium von Pawel Durow“ von Aleksandr Urzhanov und Igor Sadreev läuft am Dienstag (25. November) um 21.50 Uhr erstmals bei Arte.

„Man kann Telegram wie ein Küchenmesser benutzen. Man kann Brot schneiden oder, wenn man will, jemanden erstechen“, sagt Galina Timtschenko, Herausgeberin des russischen Exilmediums „Meduza“ in einer neuen Dokumentation über Durow und seinen Messengerdienst. Durow wird Mitte der 2000er als Gründer von VK bekannt, einem Netzwerk ähnlich wie Facebook, das er auf Druck kremlnaher Kräfte schließlich verkauft, worauf er sich ins Ausland absetzt.

Dienst hat fast eine Milliarde Nutzer
2013 startet sein Messengerdienst Telegram mit dem Versprechen, einfach, kostenfrei und sicher zu sein. Das umstrittene soziale Netzwerk hat laut früheren Angaben von Durow inzwischen fast eine Milliarde Nutzer, ist als App auf Hunderten Millionen Mobiltelefonen installiert.

Telegram wird bereits seit längerem vorgeworfen, nicht konsequent genug gegen Hassrede und andere illegale Aktivitäten vorzugehen. In der Kritik steht der Messengerdienst etwa als undurchsichtig organisierte Plattform, auf der sich Verbrecher, darunter Terroristen, Drogendealer und Kriegstreiber, viel leichter als in anderen sozialen Netzwerken frei organisieren können.

Freies Medium in Diktaturen
„Man kann hier illegale Inhalte finden und seine Meinung relativ frei ausleben. Das kann in Situationen gut sein, wo Meinung unterdrückt wird“, sagt Extremismus-Forscher Miro Dittrich. Vor allem in Diktaturen wie Iran, Belarus oder Russland sei Telegram auch ein Rettungsanker für die Opposition und unabhängige Medien, heißt es im Film. So spielt Telegram 2020 etwa eine Schlüsselrolle bei der Organisation von Massenprotesten in Belarus gegen Machthaber Alexander Lukaschenko.

Lesen Sie auch:
Ein Beamter des Technologieministeriums sagte, der Schritt sei erfolgt, nachdem Telegram es ...
Userdaten einbehalten
Vietnam ordnet Sperrung von Telegram-Messenger an
24.05.2025
Nach Durow-Verhaftung
IPs, Nummern: Telegram will mit Justiz kooperieren
24.09.2024
Erstmals geäußert
Durow: Telegram kein „anarchistisches Paradies“
06.09.2024

2024 wird Durow in Frankreich festgenommen. Die Ermittler in Paris werfen dem heute 41-jährigen Durow vor, unzureichend mit Behörden zu kooperieren. Der Verdacht steht im Raum, er habe sich dadurch des Drogenhandels, der Geldwäsche, des Betrugs und mehrerer Vergehen im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch mitschuldig gemacht. „Er wird der Beihilfe beschuldigt, weil er illegale Inhalte nicht schnell genug entfernt hat und weil er vor allem den Anfragen der Justizbehörden in Hunderten oder Tausenden Fällen nicht nachgekommen ist“, sagt der Journalist Damien Leloup von der französischen Tageszeitung „Le Monde“.

Nach einer Anhörung kommt Durow unter Auflagen wieder auf freien Fuß. Laut damaligen Angaben der Staatsanwaltschaft wird er unter Justizaufsicht gestellt. Der Telegram-Gründer müsse eine Kaution von fünf Millionen Euro hinterlegen, sich zweimal pro Woche bei der Polizei melden und dürfe Frankreich nicht verlassen. Durow besitzt unter anderem auch die französische Staatsbürgerschaft.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Lichter betritt die vor allem bei Gamern und jungen Menschen beliebte Videoplattform nicht ...
„Bares für Rares“
Horst Lichter wagt sich auf Gamer-Plattform Twitch
Der mit einem schweren Browning-Maschinengewehr (Kaliber 12,7 Millimeter) und einem ...
Krone Plus Logo
Es fehlt Personal
Wie die Ukraine Soldaten durch MG-Roboter ersetzt
Der Agile One soll sicher und effizient mit Menschen und anderen Robotersystemen ...
Agile One
Humanoider Roboter aus Bayern geht 2026 in Serie
Eine Strategie, mit sinkender Reichweite von Elektroautos bei Frost umzugehen: Warm anziehen und ...
Krone Plus Logo
Erstaunliche Messungen
So viel Reichweite verliert Ihr E-Auto im Winter
Interessant: In unserem Balkonkraftwerk-Dauertest geht es im Herbst mit der Selbstversorgung ...
Krone Plus Logo
Solarbank im Dauertest
Balkonkraftwerk im Herbst: Kehrt Ernüchterung ein?
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
177.201 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Tirol
Doppelmord: Mutter und Tochter tot in Kühltruhe
165.988 mal gelesen
Von links: Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Landespolizeidirektor ...
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist Aus für Luxushotel fix
141.628 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder hat nur noch diese Wintersaison offen.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
659 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Mehr Digital
Neue Doku auf Arte
„Durows dunkles Imperium“ um Messenger Telegram
Neue KI-Hardware
Auftragsfertiger Foxconn und OpenAI bilden Allianz
„Bares für Rares“
Horst Lichter wagt sich auf Gamer-Plattform Twitch
„Erschreckend“
Gefährliche Chemikalien in Shein-Kleidung entdeckt
„Heftige Klatsche“
Deutschland droht Neuauflage von Handynetz-Auktion

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf