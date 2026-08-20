Dieb stahl Kindern die Einnahmen vom Obststand

Mann verhielt sich „komisch“

Aktuell lagen Äpfel im Standl, und man hatte noch eine Frau beobachtet, die sich Früchte genommen und auch Geld in die Box geworfen hatte. Kurz danach sah Lukas noch einen Mann, der sich „komisch verhielt“, aber der Schüler dachte sich nichts dabei – erst nachdem er den Diebstahl der Kasse bemerkt hatte, zählte er „eins und eins zusammen“.