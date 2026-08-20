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Kasse mitgenommen

Dieb stahl Kindern die Einnahmen vom Obststand

Oberösterreich
20.08.2026 10:00
Der Kabelbinder ist zerschnitten, die Kasse weg.
Der Kabelbinder ist zerschnitten, die Kasse weg.(Bild: zVg)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Zwillinge boten im oberösterreichischen Feldkirchen an der Donau selbst angebaute Früchte an, freuten sich über kleine Spenden. Ein dreister Gauner ließ die Äpfel liegen, baute aber dafür die Kasse ab. „Wir waren sogar im Garten, haben nichts mitbekommen“, ärgert sich Mama Karin M. über die Frechheit des Diebes.

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„Die Kasse ist weg!“ – Der elfjährige Lukas konnte es kaum glauben, als er beim „Verkaufsstand“ neben dem Haus in Feldkirchen/D. nachsah. Der Kabelbinder war durchtrennt und die Kasse gestohlen – am helllichten Tag. Kurz zuvor war der Bub noch beim selbst gebastelten Stand gewesen. 

Stand mit viel Liebe hergerichtet
„Die Kinder haben den Stand mit viel Liebe hergerichtet“, erzählt die Mutter, und, dass Lukas und seine Zwillingsschwester zuvor das von ihnen angebaute und geerntete Obst und Gemüse sogar in der Ortschaft Landshaag entlang des Donau-Radwegs gratis angeboten hatten.

„Was zu viel an Ernte da war, haben sie rausgelegt. Wir haben dann gemeint, dass sie ruhig hinschreiben dürfen, dass sie sich über eine kleine Spende freuen würden“, erzählt die Mühlviertlerin.

Mann verhielt sich „komisch“
Aktuell lagen Äpfel im Standl, und man hatte noch eine Frau beobachtet, die sich Früchte genommen und auch Geld in die Box geworfen hatte. Kurz danach sah Lukas noch einen Mann, der sich „komisch verhielt“, aber der Schüler dachte sich nichts dabei – erst nachdem er den Diebstahl der Kasse bemerkt hatte, zählte er „eins und eins zusammen“.

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„Die Beute beträgt nicht viel mehr als ein paar Euro, und der größte Schaden ist, dass das Vorhängeschloss weg ist. Aber es geht nicht ums Geld“, sagt die Mutter, die sich mit den Kindern ärgert. Die Äpfel sind übrigens zurück geblieben.

In der Nähe gab es weitere Diebstähle
Die Familie hat inzwischen einen Aufruf in sozialen Medien gestartet. Die Reaktionen sind eindeutig: Abscheu für den Täter und Mitleid mit den Kindern. 

In der Nähe dieses Tatorts waren kürzlich Nachtangler bestohlen worden, und beim Strandkiosk an der Donau in Landshaag hatten Einbrecher zugeschlagen. Dort fanden sie aber kein Geld, nahmen nur den Registrierkassen-Stick mit.

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