„Er war schon gegangen, bevor sein Körper folgte“

Trauer begann schon vor Tod

Als sie sich am Ende doch entschied, einige ihrer besten Freundinnen wie Jennifer Aniston ins Vertrauen zu ziehen, befand sie sich bereits mitten in einem einsamen, schwierigen Kampf. Bryan hatte zu diesem Zeitpunkt sowohl körperlich als auch geistig rapide abgebaut. „Ich glaube, ich habe bereits vier Jahre vor seinem Tod begonnen, um Brian zu trauern“, erklärte sie. „Etwas hatte sich verändert.“ Heute weiß sie, dass es die Erkenntnis war, „dass mein Mann schon gegangen war, bevor sein Körper folgte“.