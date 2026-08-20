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Bullock über ALS-Kampf

„Er war schon gegangen, bevor sein Körper folgte“

Society International
20.08.2026 10:42
Sandra Bullock sprach zum ersten Mal über den ALS-Kampf und den Tod ihres Lebensgefährten Bryan ...
Sandra Bullock sprach zum ersten Mal über den ALS-Kampf und den Tod ihres Lebensgefährten Bryan Randall.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Gabe Ginsberg)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

„Er hat mich gebeten, nichts zu erzählen!“ Zum ersten Mal spricht Sandra Bullock jetzt offen über die schwerste Zeit ihres Lebens. Im Podcast „SmartLess“ enthüllte sie, wie albtraumhaft die letzten Jahre mit ihrem langjährigen Lebensgefährten Bryan Randall waren – und warum sie dessen schwere Krankheit geheim gehalten hatte. 

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Die 62-Jährige gab zu, dass sie grundsätzlich dazu neige, ihre persönlichen Probleme für sich zu behalten. „Ich möchte andere nicht mit meinen Angelegenheiten belasten.“ Deshalb glaube sie, „dass es eine Zeit lang gut war, nicht darüber zu sprechen“.

„Es hat mich isoliert“
Acht Jahre waren die Oscargewinnerin und der Fotograf ein Paar, ehe Randall 2023 im Alter von 57 Jahren an ALS starb. Bullock verriet, dass sie seine Krankheit bewusst vor der Öffentlichkeit geheim gehalten hatte, „weil Bryan es ausdrücklich so wollte“.

Warum, das weiß Bullock bis heute nicht genau. Doch sie akzeptierte den Wunsch ihres Lebensgefährten. Das Schweigen habe allerdings auch seinen Preis gehabt: „Es hat mich isoliert.“

Sandra Bullock sprach nun erstmals über das tragische Schicksal ihres Lebensgefährten Bryan ...
Sandra Bullock sprach nun erstmals über das tragische Schicksal ihres Lebensgefährten Bryan Randall, der vor drei Jahren an den Folgen von ALS gestorben ist.(Bild: PPS/www.PPS.at)

„Düstere Dreifachbelastung“
Ursprünglich sei sie überzeugt gewesen, „dass ich es schaffe, niemandem etwas zu sagen“. Sie weihte nur ihre Schwester Gesine Bullock-Prado in die „traumatische Diagnose“ ein.

Doch dann kam für Bullock alles zusammen: Sie war Unterstützerin und Pflegerin von Randall bei dessen aussichtslosem Kampf gegen die neurodegenerative Erkrankung, musste zwei kleine Kinder großziehen und sich gleichzeitig mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auseinandersetzen. In den Worten von Bullock: „Es war eine ziemlich düstere Dreifachbelastung.“

Trauer begann schon vor Tod
Als sie sich am Ende doch entschied, einige ihrer besten Freundinnen wie Jennifer Aniston ins Vertrauen zu ziehen, befand sie sich bereits mitten in einem einsamen, schwierigen Kampf. Bryan hatte zu diesem Zeitpunkt sowohl körperlich als auch geistig rapide abgebaut. „Ich glaube, ich habe bereits vier Jahre vor seinem Tod begonnen, um Brian zu trauern“, erklärte sie. „Etwas hatte sich verändert.“ Heute weiß sie, dass es die Erkenntnis war, „dass mein Mann schon gegangen war, bevor sein Körper folgte“.

Sandra Bullock pflegte ihren Lebensgefährten bis zum Tod. Danach sei sie von einer Welle der ...
Sandra Bullock pflegte ihren Lebensgefährten bis zum Tod. Danach sei sie von einer Welle der Trauer überrollt worden.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Frazer Harrison)

Nach Randalls Tod wurde sie von einer Welle der Trauer überrollt. „Ich glaube nicht, dass ich mich mit allem wirklich auseinandergesetzt habe, bevor er starb – weil man einfach auf diesem Hamsterrad ist.“

Randall war „Liebe meines Lebens“
Bullock hatte Randall im Jänner 2015 als Fotograf für den fünften Geburtstag ihres Sohnes Louis engagiert. Kurz darauf wurden die beiden ein Paar. Im Oktober 2015 traten sie bei der Premiere ihres Films „Our Brand Is Crisis“ erstmals öffentlich als Paar auf. „Ich habe die Liebe meines Lebens gefunden“, schwärmte die „Blind Side“-Darstellerin im Dezember 2021 in der Talkshow „Red Table Talk“. „Es ist das Beste, was mir je passiert ist.“

Randall half ihr dabei, ihren Sohn Louis (heute 16) und ihre Tochter Laila (12) großzuziehen. Der Fotograf hatte selbst eine Tochter – Skylar (32) – aus einer früheren Beziehung.

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Nach Randalls Tod schrieb Bullocks Schwester Gesine auf Instagram: „ALS ist eine grausame Krankheit. Aber es tröstet mich ein wenig zu wissen, dass er die beste Pflege hatte – durch meine großartige Schwester und das Team aus Krankenschwestern, das ihr dabei half, ihn zu Hause zu versorgen.“

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