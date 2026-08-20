„Gleichzeitig Papa und Coach sein, ist schwierig“

Die 21-jährige Antonia ist in der U25 mittlerweile in den Top-100 der Welt, trainiert auch immer wieder einmal mit Olympiateilnehmer Gerfried Puck und wird nächstes Jahr viele internationale Turniere bestreiten. „Antonia ist auf einem sehr guten Weg und hat zum Glück auch zwei starke Pferde“, so Juza, der aktuell auf der Suche nach einem neuen Pferd für Raphaela (18) ist. „Ihr bestes ist schon relativ alt und die Preise sind derzeit sehr hoch. Aber wir werden eine Lösung finden.“