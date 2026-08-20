Diese Bücher dürfen in Ihrem Urlaub nicht fehlen

Endlich Urlaub! Also schnell die Badetasche gepackt und ab an den Strand. Was da für viele nicht fehlen darf: der richtige Lesestoff. Nicht umsonst gilt ein gutes Buch bei großen wie kleinen Leseratten als unverzichtbarer Reisebegleiter. Hier präsentieren wir Ihnen einige Bestseller und Neuerscheinungen – viel Spaß beim Lesen!
Gar nicht lange her – Amalthea
Geschichte muss nicht nach staubigem Schulbuch riechen – bei Georg Markus tut sie das ohnehin selten. In „Gar nicht lange her“ holt der Bestsellerautor außergewöhnliche Episoden und Persönlichkeiten der Vergangenheit ins Rampenlicht. Er erzählt etwa davon, wie Kronprinz Rudolf beinahe Kaiser Franz Joseph erschoss, von spektakulären Entführungsfällen und von einer Wienerin, die sich in „Columbo“ Star Peter Falk verliebte. Auch Sophia Loren, Jack Lemmon, Walter Matthau, Franz Lehár, Paula Wessely und Leo Slezak tauchen auf. Dazu kommen legendäre Wiener Kaffeehäuser und ihre berühmten Stammgäste wie Oskar Werner und Helmut Qualtinger. So entsteht ein buntes Mosaik aus Zeitgeschichte, Kriminalfällen, Prominenten und kuriosen Begebenheiten – Geschichte für Menschen, die bei Jahreszahlenkolonnen normalerweise geistig das Gebäude verlassen. Buch HIER kaufen!
Der letzte Tag des Fährmanns – Penguin
Nils Vik hat sein Leben lang Menschen mit seiner Fähre über einen norwegischen Fjord gebracht. An einem ruhigen Novembermorgen trinkt er seinen Kaffee, schließt sein Haus ab und macht sich ein letztes Mal auf den Weg zu seinem Schiff. Während der Fahrt kehren in seinen Gedanken jene Menschen zurück, die sein Leben geprägt haben – darunter seine geliebte Frau Marta, sein Bruder und sein bester Freund. Vergangenheit und Gegenwart beginnen dabei auf beinahe märchenhafte Weise ineinanderzufließen. Frode Grytten erzählt keine düstere Geschichte über den Tod, sondern eine warme über Liebe, Erinnerung und das Glück eines unspektakulären Lebens. Ein stiller, melancholischer Roman, der zeigt, dass ein reiches Leben nicht unbedingt ein lautes sein muss. Buch HIER kaufen!
Wir waren Wunder – Penguin
Wolfgang Amadeus Mozart kennt jedes Kind – seine ältere Schwester Mariann dagegen kaum jemand. Dabei wird „Nannerl“ schon als Jugendliche gemeinsam mit ihrem Bruder als musikalisches Wunderkind gefeiert und begeistert das Publikum in Wien, Paris und London. Vater Leopold Mozart treibt die Karrieren seiner hochbegabten Kinder ehrgeizig voran, doch für seine Tochter gelten andere Regeln als für seinen Sohn. Je größer Wolfgangs Ruhm wird, desto weiter gerät Mariann an den Rand. Stefan Cordes erzählt aus ihrer Perspektive von außergewöhnlichem Talent, einer schwierigen Vater Tochter Beziehung und einer Gesellschaft, die einer Frau eine eigenständige Karriere als Musikerin kaum zugesteht. Zugleich geht es um die Frage, wie man sich aus der Macht eines übermächtigen Elternteils lösen und ein eigenes Leben führen kann. Ein historischer Roman, der die berühmteste Musikerfamilie der Welt einmal von jener Seite betrachtet, die lange im Schatten stand. Buch HIER kaufen!
Vega Varg: Das Schweigen der Insel – Heyne
Auf Südkoster an der schwedischen Westküste könnte die Welt herrlich idyllisch sein – bis ein junger Mann tot aufgefunden wird. Kommissarin Vega Varg übernimmt die Ermittlungen und kennt das Opfer seit dessen Kindheit. Auch ihre beiden erwachsenen Söhne sind Polizisten und werden in den Fall hineingezogen. Dann verschwindet eine norwegische Zeugin spurlos und aus dem Mord auf der kleinen Insel wird ein Fall, der über die Grenze nach Norwegen reicht. Unterstützung bekommt Vega von ihrem besten Freund und Kollegen Leopold Posse aus Oslo. Doch während sich der Kreis der Verdächtigen langsam verengt, stößt Vega auf beunruhigende Parallelen zu einem alten, nie gelösten Verbrechen. Damals wurde ihr eigener Ehemann ermordet. Åsa Hellberg verbindet im Auftakt ihrer Krimireihe nordische Inselatmosphäre, Familiengeschichte und einen aktuellen Mordfall – mit einer Ermittlerin, für die dieser Fall gefährlich persönlich wird. Buch HIER kaufen!
Frau Komachi empfiehlt ein Buch – Rowohlt Kindler
„Wonach suchen Sie?“ Diese scheinbar harmlose Frage stellt Bibliothekarin Sayuri Komachi ihren Besuchern in einer kleinen Gemeindebibliothek in Tokio. Doch Frau Komachi interessiert sich nicht nur dafür, welches Buch jemand ausleihen möchte – sie scheint erstaunlich genau zu erkennen, was diesem Menschen im Leben fehlt. Zu ihr kommen unter anderem eine Verkäuferin, die mit ihrem Beruf hadert, ein schüchterner Buchhalter mit einem großen Traum und eine junge Mutter, die zwischen Familie und Arbeit zerrieben wird. Jeder erhält eine Buchempfehlung, mit der er zunächst nicht unbedingt gerechnet hätte. Und genau diese Bücher bringen etwas in Bewegung. Michiko Aoyama erzählt in miteinander verbundenen Geschichten von Menschen, die feststecken und durch kleine Impulse neue Möglichkeiten entdecken. Ein ruhiger, warmherziger Roman über Neuanfänge – und eine Liebeserklärung an die erstaunliche Macht von Büchern. Buch HIER kaufen!
Wiener Begierde – Gmeiner
Wien 1919: Der Erste Weltkrieg ist vorbei, die Monarchie Geschichte und die Stadt kämpft mit den Folgen einer völlig neuen Zeit. Der ehemalige Kriminaloberinspektor Dr. Fried eröffnet gemeinsam mit seinem Freund Novak eine Detektei. Lange müssen die beiden auf ihren ersten brisanten Fall nicht warten: Ein Offizier beauftragt sie mit der Suche nach einer verschwundenen Prostituierten. Wenige Tage später ist der Auftraggeber tot – brutal ermordet. Die Ermittlungen führen Fried und Novak ins Wiener Stuwerviertel und damit mitten in eine Welt aus Kriegsheimkehrern, Zuhältern, Prostituierten und Menschen, die irgendwie durch die schwierige Nachkriegszeit kommen müssen. Michael Ritter verbindet einen Kriminalfall mit dem Porträt eines Wiens, in dem die alte Ordnung verschwunden ist und eine neue erst entstehen muss. Buch HIER kaufen!
Das Buch der Schuld – Heyne
England, 1979 – allerdings nicht ganz so, wie wir es aus den Geschichtsbüchern kennen. Die Drillinge Vincent, Lawrence und William wachsen abgeschottet in einem Heim für Waisen auf, bekommen Privatunterricht und führen auf den ersten Blick ein behütetes Leben. Doch Kontakt zu anderen Kindern ist verboten und jeden Tag müssen die Brüder eine geheimnisvolle Pille schlucken. Noch merkwürdiger: Alle drei träumen immer wieder von demselben kleinen Mädchen in einem dunklen Wald. Als einer der Jungen seine Pille heimlich nicht mehr nimmt, beginnt die sorgfältig aufgebaute Welt des Heims zu bröckeln. Nach und nach stoßen die Brüder auf Hinweise, dass hinter ihrer Herkunft ein düsteres Geheimnis steckt. Catherine Chidgey verbindet in ihrem Roman Familiengeschichte, Mystery und Dystopie zu einer Geschichte über Identität, Moral und die Frage, wie weit Menschen im Namen des Fortschritts gehen dürfen. Buch HIER kaufen!
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Schauplätze der Macht – Brandstätter
Was geschieht eigentlich hinter den Türen jener Gebäude, in denen Österreich regiert wurde und wird? Der langjährige Spitzenbeamte Manfred Matzka kennt den politischen Betrieb aus nächster Nähe und führt durch Orte, an denen Geschichte geschrieben, gestritten, taktiert und gelegentlich ziemlich kräftig intrigiert wurde. Seine Reise führt unter anderem zum Ballhausplatz, ins Parlament, in traditionsreiche Parteizentralen, ins ehemalige Kriegsministerium und in staatliche Schlösser rund um Wien. Dabei geht es nicht nur um Architektur, sondern vor allem um die Menschen hinter den Fassaden. Skandale, eigenwillige Persönlichkeiten, politische Manöver und wenig bekannte Geschichten zeigen, dass Machtpolitik mitunter erheblich kurioser ist, als es ein nüchternes Amtsgebäude vermuten lässt. Matzka verbindet Insiderwissen mit österreichischer Zeitgeschichte und öffnet damit symbolisch Türen, die für die meisten Menschen normalerweise verschlossen bleiben. Buch HIER kaufen!
Eine wie Frankie – Rowohlt Kindler
New York, 1965: Frances Howe kommt mit Mitte zwanzig aus der irischen Provinz in die Metropole – ohne Geld, dafür mitten hinein in eine Stadt, die vor Leben vibriert. Greenwich Village, lange Nächte und eine wilde Kunstszene eröffnen Frankie eine Welt, die mit ihrem bisherigen Leben wenig zu tun hat. Dann lernt sie Joe kennen, einen Chauffeur, der davon träumt, als Künstler den Durchbruch zu schaffen. Die beiden verlieben sich und stürzen sich gemeinsam ins New Yorker Künstlerleben. Frankie beginnt in einem französischen Restaurant zu arbeiten und trägt dazu bei, dass der Laden zum angesagten Treffpunkt des Viertels wird. Zum ersten Mal hat sie das Gefühl, nicht länger nur eine Nebenrolle im eigenen Leben zu spielen. Doch Erfolg, Liebe und persönliche Freiheit lassen sich nicht immer so problemlos miteinander vereinbaren, wie es zunächst scheint. Graham Norton erzählt eine schillernde Geschichte über Liebe, Freundschaft, Kunst und eine Frau, die herausfinden muss, welchen Platz sie selbst in ihrem Leben einnehmen will. Buch HIER kaufen!
Habsburgs verschollene Schätze – Ueberreuter
Wie reich waren die Habsburger wirklich – und wem gehörten Schlösser, Juwelen und Kunstschätze eigentlich? Historikerin Katrin Unterreiner geht dem Vermögen der Kaiserfamilie auf den Grund und trennt dabei Staatsbesitz, Privatvermögen und hartnäckige Legenden voneinander. Sie zeigt, woher das Geld der Dynastie kam, wofür Franz Joseph, Elisabeth und ihre Verwandten es ausgaben und warum längst nicht jeder Habsburger im Luxus schwamm. Besonders spannend wird es mit dem Ende der Monarchie 1918: Was wurde enteignet, was blieb privat und was geschah mit den berühmten Schätzen? Auch geheime Bankdepots, kostbare Juwelen und das Schicksal einzelner Familienmitglieder spielen eine Rolle. Und natürlich geht Unterreiner jener Frage nach, die fast nach historischem Krimi klingt: Was wurde aus den verschwundenen Kronjuwelen? Buch HIER kaufen!
Wiedersehen mit mir selbst – GU
Eva steht plötzlich vor einem ziemlich beeindruckenden Scherbenhaufen: Ihr Partner ist weg und ihren Job als Marketingmanagerin hat sie ebenfalls verloren. Da kommt ein alter VW Bus namens Berta ins Spiel, den sie von ihrem schrulligen Onkel geerbt hat. Eine darin gefundene Karte führt Eva nach Italien – und ausgerechnet die Frau, deren Leben gerade jede Orientierung verloren hat, macht sich auf einen Roadtrip. Zwischen italienischen Orten, skurrilen Begegnungen und ungeplanten Abenteuern beginnt sie, ihr bisheriges Leben neu zu betrachten. Dabei geht es um Selbstzweifel, Grenzen, die Erwartungen anderer und die unangenehme Frage, warum der eigene Wert so oft davon abhängig gemacht wird, ob jemand anderes einen liebt. Melanie Pignitter verpackt Themen wie Selbstliebe und persönliche Veränderung in eine leichte Reisegeschichte mit reichlich Italiengefühl. Buch HIER kaufen!
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