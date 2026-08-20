Diese Bücher dürfen in Ihrem Urlaub nicht fehlen

Eine wie Frankie – Rowohlt Kindler

New York, 1965: Frances Howe kommt mit Mitte zwanzig aus der irischen Provinz in die Metropole – ohne Geld, dafür mitten hinein in eine Stadt, die vor Leben vibriert. Greenwich Village, lange Nächte und eine wilde Kunstszene eröffnen Frankie eine Welt, die mit ihrem bisherigen Leben wenig zu tun hat. Dann lernt sie Joe kennen, einen Chauffeur, der davon träumt, als Künstler den Durchbruch zu schaffen. Die beiden verlieben sich und stürzen sich gemeinsam ins New Yorker Künstlerleben. Frankie beginnt in einem französischen Restaurant zu arbeiten und trägt dazu bei, dass der Laden zum angesagten Treffpunkt des Viertels wird. Zum ersten Mal hat sie das Gefühl, nicht länger nur eine Nebenrolle im eigenen Leben zu spielen. Doch Erfolg, Liebe und persönliche Freiheit lassen sich nicht immer so problemlos miteinander vereinbaren, wie es zunächst scheint. Graham Norton erzählt eine schillernde Geschichte über Liebe, Freundschaft, Kunst und eine Frau, die herausfinden muss, welchen Platz sie selbst in ihrem Leben einnehmen will. Buch HIER kaufen!