„Wir schachern nur die Legionäre hin und her“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Peter Moizi: Rapids Kantersieg gegen den GAK, das dortige Aus von Trainer Feldhofer, die Causa Massombo, die Legionärssituation in Österreich, Austrias erster Sieg, Konny Laimer, Gernot Trauner und Julia Mayer.