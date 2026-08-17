Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

FPÖ-Hoch in Umfrage

Niederösterreich wird „politisches Kampfgebiet“

Niederösterreich
17.08.2026 13:30
Porträt von Josef Poyer
Von Josef Poyer

Das Weite Land gerät langsam aber sicher aus den Fugen! Die ÖVP bleibt laut aktueller Umfrage zwar stärkste Kraft, doch die FPÖ erreicht einen historischen Höchstwert. Besonders brisant: Gemeinsam mit der SPÖ könnten die Freiheitlichen erstmals eine Mehrheit im Landtag erreichen ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es hätte ein malerischer Wochenabschluss für die Volkspartei in Niederösterreich werden sollen. Landeshauptfrau und Ehrenpfadfinderin Johanna Mikl-Leitner besuchte voller Begeisterung die „Scouts“ in Wilhelmsburg und Landesvize Stephan Pernkopf frönte seiner musikalischen Leidenschaft beim 40-Jahre-Jubiläum von Steven’s Big Band im persönlichen Sehnsuchtsort, dem Schloss Weinzierl bei Wieselburg.

Doch spätestens am Sonntag herrschte Alarmstimmung bei den Schwarzen. Die aktuelle IFDD-Umfrage im Auftrag des ORF NÖ ließ nämlich gute Laune wie Prozentpunkte dahinschmelzen.

(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Blau-Rot plötzlich eine theoretische Option
Eineinhalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl bleibt die ÖVP mit 35 Prozent zwar auf Platz eins. Doch die FPÖ sitzt ihr mit 30 Prozent im Nacken und erreicht damit einen historischen Höchstwert. Die SPÖ kommt auf 19 Prozent, die Grünen auf neun und NEOS auf fünf Prozent.

Für die ÖVP ist der Blick zurück besonders schmerzhaft: Bei der Landtagswahl 2023 holte die Volkspartei noch 39,9 Prozent. Die FPÖ würde hingegen von 24,2 auf 30 Prozent zulegen. Die SPÖ verliert leicht, während die Grünen zulegen und NEOS etwas zurückfallen.

Der Umbau des NÖ Landtagssitzungssaales kostet 11,2 Millionen Euro, vielleicht sieht er in ...
Der Umbau des NÖ Landtagssitzungssaales kostet 11,2 Millionen Euro, vielleicht sieht er in Zukunft auch neue Mehrheiten.(Bild: NLK KHITTL)

Besonders brisant ist die Mandatsrechnung: FPÖ und SPÖ kommen gemeinsam auf 49 Prozent. Laut Meinungsforscher Christoph Haselmayer könnten sie damit erstmals gemeinsam eine Mehrheit im Landtag erreichen – wenn auch hauchdünn. Damit wäre theoretisch sogar ein Landeshauptmann oder eine Landeshauptfrau ohne ÖVP möglich – eine Zäsur!

Bei den Wählerinnen und Wählern ist dieses Szenario allerdings noch wenig beliebt. Nur acht Prozent wünschen sich eine Zusammenarbeit von FPÖ und SPÖ. 35 Prozent bevorzugen die derzeitige Zusammenarbeit von ÖVP und FPÖ, 32 Prozent würden Schwarz-Rot favorisieren. Ein Viertel macht keine Angabe.

„Jeder Tag mit Johanna Mikl-Leitner ist ein guter …“
Fakt ist aber auch: Bei einer hypothetischen Direktwahl würden sich 40 Prozent für die aktuelle Landeshauptfrau entscheiden. FPÖ-Chef Udo Landbauer kommt lediglich auf 30 Prozent, SPÖ-Obergenosse Sven Hergovich gar nur auf 20 Prozent.

Noch hat die ÖVP also die Nase vorn. Doch die Umfrage zeigt: Die blaue Konkurrenz ist so stark wie nie und auf den Gängen des blauen Landtagsklubs wird das neue Credo weiterhin fleißig getrommelt. „Jeder Tag mit Mikl-Leitner ist ein guter, so werden wir bald zur Nummer eins!“

Bei den blau-gelben Schwarzen herrscht hingegen Krisenstimmung: „Unser Land ist mittlerweile zum politischen Kampfgebiet geworden“, sagt ein Landtagsmandatar zur „Krone“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
17.08.2026 13:30
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Johanna Mikl-Leitner
NiederösterreichWieselburg
ÖVPFPÖSPÖNEOS
Landtagswahl
Nacken
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Alarmstufe Pink
Haselmayer: „NEOS haben ein Riesenproblem“
krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
99.727 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
98.090 mal gelesen
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Niederösterreich
Brand im Föhrenwald: 250 Menschen evakuiert
93.952 mal gelesen
Es brennt erneut im Föhrenwald
Wien
Streit über das Glas Leitungswasser im Wirtshaus
1082 mal kommentiert
Um das kostenlose Leitungswasser beim Wirt ist eine Diskussion entbrannt.
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
1028 mal kommentiert
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Kolumnen
Das Zukunftsdilemma von Bundeskanzler Stocker
972 mal kommentiert
Wenn die Umfragen stimmen, hätte Kanzler Stocker mit seiner ÖVP nach den nächsten Wahlen keine ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf