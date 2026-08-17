Niederösterreich wird „politisches Kampfgebiet“

Noch hat die ÖVP also die Nase vorn. Doch die Umfrage zeigt: Die blaue Konkurrenz ist so stark wie nie und auf den Gängen des blauen Landtagsklubs wird das neue Credo weiterhin fleißig getrommelt. „Jeder Tag mit Mikl-Leitner ist ein guter, so werden wir bald zur Nummer eins!“