Golfer lacht über andere, wird vom Blitz getroffen

„Wer zuletzt lacht, ...“: Während er sich über ein paar andere Golfer lustig machte, die mit ihrem Golfcart im nassen Rasen stecken geblieben waren, wurde ein Mann aus Ohio tatsächlich vom Blitz getroffen.
Während eines Gewitters hatte der Golfer unter Bäumen Schutz gesucht und filmte lachend ein paar Männer, die versuchten, ihr Golfcart auf dem nassen Rasen zu bewegen. Im nächsten Moment ist auf dem Video ein Knall zu hören und der Filmer lieg am Boden.
US-Medienberichten zufolge dürfte er zwar verletzt, aber nicht in Lebensgefahr sein. Der Vorfall ereignete sich in Cincinnati im US-Staat Ohio am vergangenen Freitag.
Auf diesem Video ist der Einschlag zu sehen:
Bei Gewitter nicht unter Bäume stellen!
Prinzipiell gilt bei Gewitter: Alte Sprüche wie „Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen“ sind falsch. Jeder Baum stellt ein potenzielles Risiko dar, daher besser Schutz in einem festen Gebäude oder einem Auto suchen, wenn es blitzt und donnert.
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