Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitmachen & gewinnen

Den Cirque du Soleil in Graz & Salzburg erleben

Gewinnspiele
06.10.2026 05:00
Gesponsert
Von 21. bis 25. Oktober ist der Cirque du Soleil mit „Ovo“ in Salzburg zu Gast, von 29.10 bis ...
Von 21. bis 25. Oktober ist der Cirque du Soleil mit „Ovo“ in Salzburg zu Gast, von 29.10 bis 1.11. in Graz.(Bild: Cirque du Soleil)
Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

Spektakuläre Akrobatik, fantasievolle Kostüme und eine faszinierende Welt voller Insekten: Der weltberühmte Cirque du Soleil gastiert mit seiner Erfolgsshow „OVO“ in Salzburg und Graz. Die „Krone“ verlost für die beiden Premieren je 15x2 Tickets!

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ein geheimnisvoller Kosmos erwacht zum Leben: In „OVO“ entführt der Cirque du Soleil sein Publikum mitten hinein in eine farbenprächtige Welt, in der Käfer, Ameisen, Schmetterlinge und andere fantastische Wesen über die Bühne wirbeln. Atemberaubende Akrobatik, außergewöhnliche Kostüme und eine große Portion Poesie verschmelzen dabei zu jener unverwechselbaren Mischung, für die der kanadische Cirque du Soleil weltweit bekannt ist.

Im Frühjahr ist die Show wieder in Wien zu sehen – von 28.4 bis 2.5 in der Stadthalle.
Im Frühjahr ist die Show wieder in Wien zu sehen – von 28.4 bis 2.5 in der Stadthalle.(Bild: Cirque du Soleil)

Wenn Insekten zu Zirkusmagiern werden
„OVO“ bedeutet auf Portugiesisch „Ei“ – und genau dieses Symbol des Lebens steht im Mittelpunkt der fantasievollen Geschichte. Die Bewohner dieser kleinen Welt sind ständig in Bewegung: Sie springen, fliegen, klettern und vollbringen artistische Höchstleistungen. Insgesamt verwandeln 53 Akrobaten und Musiker die Manege in ein spektakuläres Universum voller Farben, Energie und überraschender Begegnungen. In Österreich macht die Show zunächst von 21. bis 25. Oktober in der Salzburgarena Station. Von 29. Oktober bis 1. November ist „OVO“ anschließend in der Stadthalle Graz zu erleben. Im Frühjahr 2027 folgt zudem ein Gastspiel in Wien. Tickets hierfür sind bereits im „Krone“-Ticketshop erhältlich!

Mit der „Krone“ zur Premiere 
Die „Krone“ bringt Sie hautnah zu diesem außergewöhnlichen Spektakel und verlost je 15x2 Tickets für die Premieren von „OVO“:

  • Salzburg: 21. Oktober 2026 – 15x2 Tickets
  • Graz: 29. Oktober 2026 – 15x2 Tickets

Erleben Sie die faszinierende Welt von Cirque du Soleil live und lassen Sie sich von spektakulärer Akrobatik, fantastischen Bildern und der Magie von „OVO“ verzaubern. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück bei einer der beiden Premieren dabei sein!

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für Abonnenten des „Guten Morgen“ Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten. Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss am 14. Oktober, 09:00 Uhr noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gewinnspiele
06.10.2026 05:00
Loading
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
460.125 mal gelesen
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
154.710 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Oberösterreich
Neben Raphael (8) wurde auch der Hofhund erdrückt
135.515 mal gelesen
Der schreckliche Unfall in Haibach im Mühlkreis war auch für die Einsatzkräfte schwer zu ...
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
6124 mal kommentiert
Innenpolitik
Neuwahlen? Erster ÖVPler wagt sich aus Deckung
1410 mal kommentiert
Der angekündigte Teil-Rückzug von Vizekanzler Andreas Babler stellt nicht nur seine eigene ...
Kolumnen
In die Geschichte eingehen als Kickls beste Helfer
1273 mal kommentiert
Strahlend bei einer Wanderung mit Fans: Hilft die SPÖ Herbert Kickl noch weiter nach oben?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf