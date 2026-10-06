Den Cirque du Soleil in Graz & Salzburg erleben

Wenn Insekten zu Zirkusmagiern werden

„OVO“ bedeutet auf Portugiesisch „Ei“ – und genau dieses Symbol des Lebens steht im Mittelpunkt der fantasievollen Geschichte. Die Bewohner dieser kleinen Welt sind ständig in Bewegung: Sie springen, fliegen, klettern und vollbringen artistische Höchstleistungen. Insgesamt verwandeln 53 Akrobaten und Musiker die Manege in ein spektakuläres Universum voller Farben, Energie und überraschender Begegnungen. In Österreich macht die Show zunächst von 21. bis 25. Oktober in der Salzburgarena Station. Von 29. Oktober bis 1. November ist „OVO“ anschließend in der Stadthalle Graz zu erleben. Im Frühjahr 2027 folgt zudem ein Gastspiel in Wien. Tickets hierfür sind bereits im „Krone“-Ticketshop erhältlich!