Den Cirque du Soleil in Graz & Salzburg erleben

Spektakuläre Akrobatik, fantasievolle Kostüme und eine faszinierende Welt voller Insekten: Der weltberühmte Cirque du Soleil gastiert mit seiner Erfolgsshow „OVO“ in Salzburg und Graz. Die „Krone“ verlost für die beiden Premieren je 15x2 Tickets!
Ein geheimnisvoller Kosmos erwacht zum Leben: In „OVO“ entführt der Cirque du Soleil sein Publikum mitten hinein in eine farbenprächtige Welt, in der Käfer, Ameisen, Schmetterlinge und andere fantastische Wesen über die Bühne wirbeln. Atemberaubende Akrobatik, außergewöhnliche Kostüme und eine große Portion Poesie verschmelzen dabei zu jener unverwechselbaren Mischung, für die der kanadische Cirque du Soleil weltweit bekannt ist.
Wenn Insekten zu Zirkusmagiern werden
„OVO“ bedeutet auf Portugiesisch „Ei“ – und genau dieses Symbol des Lebens steht im Mittelpunkt der fantasievollen Geschichte. Die Bewohner dieser kleinen Welt sind ständig in Bewegung: Sie springen, fliegen, klettern und vollbringen artistische Höchstleistungen. Insgesamt verwandeln 53 Akrobaten und Musiker die Manege in ein spektakuläres Universum voller Farben, Energie und überraschender Begegnungen. In Österreich macht die Show zunächst von 21. bis 25. Oktober in der Salzburgarena Station. Von 29. Oktober bis 1. November ist „OVO“ anschließend in der Stadthalle Graz zu erleben. Im Frühjahr 2027 folgt zudem ein Gastspiel in Wien. Tickets hierfür sind bereits im „Krone“-Ticketshop erhältlich!
Mit der „Krone“ zur Premiere
Die „Krone“ bringt Sie hautnah zu diesem außergewöhnlichen Spektakel und verlost je 15x2 Tickets für die Premieren von „OVO“:
Erleben Sie die faszinierende Welt von Cirque du Soleil live und lassen Sie sich von spektakulärer Akrobatik, fantastischen Bildern und der Magie von „OVO“ verzaubern. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück bei einer der beiden Premieren dabei sein!
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für Abonnenten des „Guten Morgen“ Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten. Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss am 14. Oktober, 09:00 Uhr noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.