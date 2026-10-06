„Ich bin selbst noch nie über Linz geflogen“

„Krone“: Sind Sie schon einmal vom Linzer Flughafen geflogen?

Jörg Ebbighausen: Ich bin selbst tatsächlich noch nicht geflogen. Es liegt aber nicht daran, dass ich nicht von Linz aus fliegen möchte und von woanders fliege, sondern daran, dass sich bisher noch keine Dienstreise außerhalb von Linz oder Wien ergeben hat.