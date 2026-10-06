„Ich bin selbst noch nie über Linz geflogen“

Der Linzer Flughafen hat einen neuen „Piloten“: Der deutsche Manager Jörg Ebbighausen (53) hat mit 1. Oktober die alleinige Geschäftsführung übernommen. Zeit zum Einrichten seines neuen Büros hatte er noch nicht. Im Antrittsinterview lässt Ebbighausen statt mit großen Versprechen mit Realismus und Ehrlichkeit aufhorchen.
„Krone“: Sind Sie schon einmal vom Linzer Flughafen geflogen?
Jörg Ebbighausen: Ich bin selbst tatsächlich noch nicht geflogen. Es liegt aber nicht daran, dass ich nicht von Linz aus fliegen möchte und von woanders fliege, sondern daran, dass sich bisher noch keine Dienstreise außerhalb von Linz oder Wien ergeben hat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.