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Neuer Airport-Chef:

„Ich bin selbst noch nie über Linz geflogen“

Oberösterreich
06.10.2026 09:00
Jörg Ebbighausen ist neuer Chef des Linzer Flughafens mit seinen insgesamt rund 150 ...
Jörg Ebbighausen ist neuer Chef des Linzer Flughafens mit seinen insgesamt rund 150 Mitarbeitern.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Der Linzer Flughafen hat einen neuen „Piloten“: Der deutsche Manager Jörg Ebbighausen (53) hat mit 1. Oktober die alleinige Geschäftsführung übernommen. Zeit zum Einrichten seines neuen Büros hatte er noch nicht. Im Antrittsinterview lässt Ebbighausen statt mit großen Versprechen mit Realismus und Ehrlichkeit aufhorchen.

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„Krone“: Sind Sie schon einmal vom Linzer Flughafen geflogen?
Jörg Ebbighausen: Ich bin selbst tatsächlich noch nicht geflogen. Es liegt aber nicht daran, dass ich nicht von Linz aus fliegen möchte und von woanders fliege, sondern daran, dass sich bisher noch keine Dienstreise außerhalb von Linz oder Wien ergeben hat.

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