Hofer holt steirische Apfelbauern vor den Vorhang

Josef Tauß steht auf der Hebebühne, klaubt rote, saftige Äpfel vom Baum und legt sie behutsam in den Korb. Bereits in dritter Generation bewirtschaftet er hier in Weiz gemeinsam mit Frau Bettina und Sohn Daniel fünf Hektar Bio-Obstbaufläche. Nachhaltigkeit wird bei ihnen großgeschrieben – selbst die Erntemaschine läuft mit einer Elektroraupe.