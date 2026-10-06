Hofer holt steirische Apfelbauern vor den Vorhang

Hinter jedem Apfel, der bei Hofer im Regal liegt, stecken heimische Familienbetriebe. Die Steiermark ist dabei mit fast 8000 Hektar Anbaufläche das Obstland Nummer eins. Ein Blick hinter die Kulissen.
Josef Tauß steht auf der Hebebühne, klaubt rote, saftige Äpfel vom Baum und legt sie behutsam in den Korb. Bereits in dritter Generation bewirtschaftet er hier in Weiz gemeinsam mit Frau Bettina und Sohn Daniel fünf Hektar Bio-Obstbaufläche. Nachhaltigkeit wird bei ihnen großgeschrieben – selbst die Erntemaschine läuft mit einer Elektroraupe.
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