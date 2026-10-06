Securitys bewachen Stimm-Liste für Tourismus-Wahl

Pressekonferenz soll aktuelle Entwicklungen beleuchten

Diese Liste muss öffentlich ausgehängt werden. Das ist sie derzeit, im Büro des Tourismusverbandes. Doch sie wird mittels zweier Security-Mitarbeiter streng bewacht. Fotos dürfen keine gemacht werden. Abtippen in einen Laptop wurde einem Interessierten auch verweigert. Der Betroffene erzählt, er hätte bereits Stunden damit verbracht, einzeln die Kontaktdaten der 1900 Unternehmer abzuschreiben. „Beim Buchstaben M habe ich heute aufgehört. Das ist reine Schikane aller, die ein berechtigtes Interesse an der Liste haben“, erzählt er der „Krone“.