Securitys bewachen Stimm-Liste für Tourismus-Wahl

Die Posse um den Halleiner Tourismusverband (TVB) ist um eine Facette reicher: Nach dem Bauzaunskandal beim Stadtfest und Rücktritten des Vorstandes treten bekanntlich zwei Listen zur Neuwahl der TVB-Führung an. Die rund 1900 Halleiner Mitglieder des TVB sind da stimmberechtigt. Die Liste der Unternehmer wird aber strengstens bewacht...
Den Stein ins Rollen brachten Mandi Bhatti und Leo Bader nach dem Halleiner Stadtfest 2026. Die beiden Lokalbetreiber wurden dort mittels blickdichten Bauzäunen vom Veranstalter, dem Tourismusverband (TVB) Hallein, ausgesperrt. Seither ist im TVB der Salinenstadt nichts mehr, wie es war.
Der damalige Vorstand zog sich zurück, hinterließ einen vorerst ungeführten Scherbenhaufen. Der Rechnungshof ist mittlerweile mit einer Prüfung des TVB beauftragt. Dazu kommt eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft, worin der rechtmäßige Einsatz der TVB-Gelder bezweifelt wird.
„Das ist reine Schikane“
In der Zwischenzeit konnte ein neuer Vorstand bestellt werden. Dieser muss den TVB jetzt in eine Neuwahl am 22. Oktober führen. Der Interims-Obmann, Alois Schöninger, tritt dort zur Wahl an. Genauso wie eine neue Liste rund um die Unternehmer Joesi Schauer und Dalibor Simic.
Als wäre all das nicht genug, gab es am Montag den nächsten Aufreger, nämlich den Aushang der Liste der Stimmberechtigten, sprich: jener Liste der Unternehmer, die offiziell TVB-Mitglieder sind, in einer der drei Stimmgruppen sind und wahlberechtigt sind. Keine unwesentliche Liste, denn die Wahlwerber wollen natürlich auf Stimmenfang gehen und brauchen Zugang zu den Kontaktdaten.
Pressekonferenz soll aktuelle Entwicklungen beleuchten
Diese Liste muss öffentlich ausgehängt werden. Das ist sie derzeit, im Büro des Tourismusverbandes. Doch sie wird mittels zweier Security-Mitarbeiter streng bewacht. Fotos dürfen keine gemacht werden. Abtippen in einen Laptop wurde einem Interessierten auch verweigert. Der Betroffene erzählt, er hätte bereits Stunden damit verbracht, einzeln die Kontaktdaten der 1900 Unternehmer abzuschreiben. „Beim Buchstaben M habe ich heute aufgehört. Das ist reine Schikane aller, die ein berechtigtes Interesse an der Liste haben“, erzählt er der „Krone“.
Heute, 13 Uhr, will der TVB Hallein eine Pressekonferenz abhalten. Zu den dort angeführten Themen, nämlich einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft, ehrverletzende Postings und Behauptungen, der Prüfung durch den Landesrechnungshof und dem Fahrplan bis zur Neuwahl am 22. Oktober wird wohl auch die Hochsicherheits-Liste dort ein Thema sein.
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