Gehalt 2026: Wann Sie zum reichsten Viertel zählen

Die „Krone“ bringt den großen Gehaltsvergleich 2026: Für Fachkräfte mit abgeschlossener Lehre, Spezialisten, Teamleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter und Geschäftsführer zeigen wir, ab wann man heuer zum bestverdienenden Viertel gehört, wo der Durchschnitt liegt und ab wann man zum untersten Viertel zählt.
Ob man mit seinem Einkommen zur besserverdienenden Hälfte oder sogar zum obersten Viertel zählt, hängt stark von der eigenen Position ab. Die aktuellen Kienbaum-Vergütungsreports 2026 schlüsseln genau auf, wo die Grenzen zwischen oberstem Viertel, der exakten Mitte und dem unterstem Viertel verlaufen – und zeigen, dass die Gehaltsschere zwischen den einzelnen Gruppen beträchtlich ist. Zusätzlich verrät Vergütungsexperte Alfred Berger, wer inzwischen in einem Monat so viel verdient wie früher in einem ganzen Jahr – und mit welchen Strategien Beschäftigte ihr Einkommen auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten steigern können.
Doch wann liegt man mit dem eigenen Einkommen über dem Durchschnitt – und wann gehört man beim Verdienst zum höchsten oder niedrigsten Viertel der eigenen Vergleichsgruppe? Das finden Sie hier heraus.
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