Gehalt 2026: Wann Sie zum reichsten Viertel zählen

Ob man mit seinem Einkommen zur besserverdienenden Hälfte oder sogar zum obersten Viertel zählt, hängt stark von der eigenen Position ab. Die aktuellen Kienbaum-Vergütungsreports 2026 schlüsseln genau auf, wo die Grenzen zwischen oberstem Viertel, der exakten Mitte und dem unterstem Viertel verlaufen – und zeigen, dass die Gehaltsschere zwischen den einzelnen Gruppen beträchtlich ist. Zusätzlich verrät Vergütungsexperte Alfred Berger, wer inzwischen in einem Monat so viel verdient wie früher in einem ganzen Jahr – und mit welchen Strategien Beschäftigte ihr Einkommen auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten steigern können.