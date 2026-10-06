Gasthaus mit Balkan-Note ist heiß begehrt

Mittagszeit, im Gastgarten ist kein Tisch mehr frei. Wirtin Sandra Martinovic bedient rund 50 hungrige Gäste und witzelt gleichzeitig mit ihnen. Bruder Robert kocht und bekommt dabei Aushilfe von seiner Frau. Der gelernte Koch bringt 18 Jahre Erfahrung aus der Gastronomie mit. Er weiß, dass es jetzt schnell gehen muss.