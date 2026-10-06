Gasthaus mit Balkan-Note ist heiß begehrt

Das Geschwister- und Wirteduo Sandra und Robert Martinovic verwöhnt den Gaumen seiner Gäste vor allem mit zwei beliebten Gerichten. Vor allem das Wiener Schnitzel und Cevapcici mit Pommes sind hier heiß begehrt. Seit vier Jahren leitet die Familie das alteingesessene Gasthaus in Salzburg-Liefering.
Mittagszeit, im Gastgarten ist kein Tisch mehr frei. Wirtin Sandra Martinovic bedient rund 50 hungrige Gäste und witzelt gleichzeitig mit ihnen. Bruder Robert kocht und bekommt dabei Aushilfe von seiner Frau. Der gelernte Koch bringt 18 Jahre Erfahrung aus der Gastronomie mit. Er weiß, dass es jetzt schnell gehen muss.
Uns ist wichtig, im Kontakt mit unseren Gästen zu bleiben. Trotzdem bräuchten wir mindestens noch drei Kellner, die uns entlasten.
Sandra Martinovic, Wirtin
Auch Sandra ist im Dauerstress: „Es ist sehr schwer, gutes Personal zu finden. Natürlich möchte ich irgendwann nicht mehr selbst kellnern müssen“, sagt die 31-jährige Chefin.
Sandra eröffnete als 27-jährige Wirtin eigenes Lokal
Im Jahr 2022 übernahm das serbische Geschwisterduo das alteingesessene Gasthaus in Salzburg-Liefering. Dabei musste Sandra erst in die Chef-Rolle hineinwachsen. „Bis ich mich wohlgefühlt habe, dauerte es. Als junge Wirtin kommt es schon einmal vor, dass nicht alle Gäste Respekt vor einem haben.“
Äußerst zufrieden schwärmen hingegen zwei Stammgäste von Wirtin und Lokal: „Sie ist irrsinnig nett. Es kommen viele Arbeiter mittags hier essen, sie versteht sich mit jedem gut“, sagt Luki. Oft bestellt und heiß begehrt sind die Cevapcici mit Pommes nach Roberts Rezept und das Wiener Schnitzel.
Zweimal in der Woche lässt sich Stammgast Hari das Mittagsmenü – von Paprika-Hendl-Reisfleisch bis zu Penne Al Tonno – schmecken. „Ich arbeite in der Nähe und komme seit 30 Jahren hierher zum Essen. Sandra nimmt sich Zeit für jeden.“
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