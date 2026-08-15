„Müssen Wien so unattraktiv wie möglich machen“

Dominik Nepp fordert im „Krone“-Interview harte Konsequenzen bei gescheiterter Integration. Wer religiöse Regeln über österreichisches Recht stellt, soll Sozialleistungen verlieren. Selbst österreichische Staatsbürger würde der Wiener FPÖ-Chef zum Verlassen des Landes auffordern.
„Krone“: Herr Stadtrat, die FPÖ hat den argentinischen Präsidenten Javier Milei als Vorbild entdeckt. Er hat Kündigungen erleichtert, das Streikrecht eingeschränkt, über 60.000 Menschen haben im öffentlichen Dienst ihren Job verloren, und seine jüngste Idee: Politiker bekommen bei einem Budgetdefizit gar kein Gehalt mehr. Die FPÖ-geführte Steiermark macht heuer rund 835 Millionen Euro Neuschulden. Soll FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek ab morgen kein Gehalt mehr bekommen?
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