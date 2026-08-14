Pkw prallte in Schwarzach frontal gegen Baum

In Schwarzach ist am Donnerstagabend ein Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht. Im Wagen befanden sich drei Personen, über ihren Verletzungsgrad gibt es noch keine offiziellen Informationen.
Der Unfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr auf der Bildsteiner Straße. Der in Richtung Schwarzach fahrende Pkw kam in einer Kurve aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Bei der Kollision befanden sich drei Personen im Fahrzeug.
Einsatzkräfte vor Ort
Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden alarmiert und rückten zur Unfallstelle aus.
Zum aktuellen Zeitpunkt liegen noch keine exakten Angaben zum Ausmaß der Verletzungen vor.
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