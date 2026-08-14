Pkw-Lenkerin übersah beim Einbiegen Motorradfahrer

Zugetragen hat sich der Unfall gegen 16.15 Uhr. Eine ältere Pkw-Lenkerin beabsichtigte, aus einer Seitenstraße auf die vielbefahrene Landesstraße einzubiegen und in Richtung Bregenz weiterzufahren. Dabei dürfte sie den herannahenden Motorradfahrer (54) offenbar zu spät wahrgenommen haben. Mit schlimmen Folgen: Der Biker konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit voller Wucht gegen die Fahrerseite des Pkw.
Feuerwehr im Einsatz
Der Motorradfahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Bregenz transportiert. Beide Unfallfahrzeuge wurden erheblich demoliert, zudem trat Benzin aus dem beschädigten Motorrad aus. Die Feuerwehr rückte an, um den ausgelaufenen Kraftstoff von der Fahrbahn zu entfernen.
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