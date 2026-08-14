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Unfall in Lauterach

Pkw-Lenkerin übersah beim Einbiegen Motorradfahrer

Chronik
14.08.2026 17:25
Das Motorrad ist erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden.
Das Motorrad ist erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden.(Bild: Shourot Maurice)
Schwerer Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der L190 in Lauterach: Ein 54 Jahre alter Motorradfahrer musste nach einer Kollision mit einem Pkw ins Krankenhaus gebracht werden. 
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Zugetragen hat sich der Unfall gegen 16.15 Uhr. Eine ältere Pkw-Lenkerin beabsichtigte, aus einer Seitenstraße auf die vielbefahrene Landesstraße einzubiegen und in Richtung Bregenz weiterzufahren. Dabei dürfte sie den herannahenden Motorradfahrer (54) offenbar zu spät wahrgenommen haben. Mit schlimmen Folgen: Der Biker konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit voller Wucht gegen die Fahrerseite des Pkw.

Die Feuerwehr musste ausgelaufenes Benzin binden.
Die Feuerwehr musste ausgelaufenes Benzin binden.(Bild: Shourot Maurice)

Feuerwehr im Einsatz
Der Motorradfahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Bregenz transportiert. Beide Unfallfahrzeuge wurden erheblich demoliert, zudem trat Benzin aus dem beschädigten Motorrad aus. Die Feuerwehr rückte an, um den ausgelaufenen Kraftstoff von der Fahrbahn zu entfernen. 

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