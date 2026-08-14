Pkw-Lenkerin übersah beim Einbiegen Motorradfahrer

Zugetragen hat sich der Unfall gegen 16.15 Uhr. Eine ältere Pkw-Lenkerin beabsichtigte, aus einer Seitenstraße auf die vielbefahrene Landesstraße einzubiegen und in Richtung Bregenz weiterzufahren. Dabei dürfte sie den herannahenden Motorradfahrer (54) offenbar zu spät wahrgenommen haben. Mit schlimmen Folgen: Der Biker konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit voller Wucht gegen die Fahrerseite des Pkw.