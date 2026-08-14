Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kurioser Rechtsstreit

Bierkistenstapel sind laut Gericht kein Bauwerk

Vorarlberg
14.08.2026 18:25
(Bild: medjutim - stock.adobe.com)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das Landesverwaltungsgericht Vorarlberg hat in einem nicht alltäglichen Nachbarschaftsstreit ein Urteil gefällt: Gestapelte Bierkisten an der Grundstücksgrenze müssen keine Mindestabstände zu Nachbargrundstücken einhalten, da sie nicht als Bauwerk einzustufen sind.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eine bekannte Vorarlberger Brauerei möchte auf seinem Grundstück eine neue Lager-, Abstell- und Manipulationsfläche errichten. Die geplante Asphaltfläche soll etwa 3410 Quadratmeter groß sein und zusammen mit dem bereits bestehenden Vorplatz als Lagerfläche und als Wartebereich für Lastwagen dienen, die auf ihre Abfertigung warten. Unter anderem sollen dort auch Bierkisten gestapelt werden.

Das missfiel einigen Nachbarn, die sich daraufhin beschwerten. Sie argumentierten auf Basis des Baurechts, dass die gestapelten Kisten zu nahe an der Grundstücksgrenze stehen würden und daher nicht den erforderlichen Mindestabstand einhielten.

Bierkisten kann man auch ohne bautechnische Kenntnisse stapeln
Das Landesverwaltungsgericht gab letztlich allerdings der Brauerei recht und wies die Beschwerde der Nachbarn ab. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass für die Herstellung von Bierkistenstapeln keine bautechnischen Kenntnisse erforderlich seien. Die Kisten würden lose gelagert und lediglich mit einer Schnur befestigt. Folglich handle es sich bei den Stapeln nicht um Gebäude im Sinne des Baurechts – und daher kann auch kein Mindestabstand eingefordert werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
14.08.2026 18:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
17° / 32°
Symbol wolkenlos
Bludenz
17° / 36°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
17° / 34°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
17° / 35°
Symbol wolkenlos

krone.tv

krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen
140.332 mal gelesen
Österreich
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
129.648 mal gelesen
Die Sonnenfinsternis zog Menschen im ganzen Land in ihren Bann. 
Wien
Grillhaus-Clan zieht in Wien Spur der Verwüstung
104.832 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Grillhaus-Clan weigert sich seit Monaten, die abgefackelte Immobilie in Floridsdorf an die ...
Österreich
Bundesheer: Wer kennt diese verdächtigen Russen?
1014 mal kommentiert
Kennen Sie einen der gesuchten russischen „Diplomaten“?
Innenpolitik
Anzeige gegen Walter Ruck und Michael Ludwig
835 mal kommentiert
Zwischen Walter Ruck und Michael Ludwig passte bis zuletzt kein Blatt.
Innenpolitik
Erhitzte Gemüter! Keine Einigung bei Dürre-Hilfen
834 mal kommentiert
Norbert Totschnig bringt die Hitze-Hilfen nicht ins Trockene.
Mehr Vorarlberg
Kurioser Rechtsstreit
Bierkistenstapel sind laut Gericht kein Bauwerk
„Besser als Gold“
Süße Baby-News von Doppel-Olympiasieger Hämmerle
Unfall in Lauterach
Pkw-Lenkerin übersah beim Einbiegen Motorradfahrer
Massive Ausfälle
Hilfe für Landwirte: Ländle setzt Dürrepaket um
Nach Fahrfehler
17-Jähriger landet mit Pkw beinahe in Bach
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf