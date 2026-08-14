Bierkistenstapel sind laut Gericht kein Bauwerk

Bierkisten kann man auch ohne bautechnische Kenntnisse stapeln

Das Landesverwaltungsgericht gab letztlich allerdings der Brauerei recht und wies die Beschwerde der Nachbarn ab. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass für die Herstellung von Bierkistenstapeln keine bautechnischen Kenntnisse erforderlich seien. Die Kisten würden lose gelagert und lediglich mit einer Schnur befestigt. Folglich handle es sich bei den Stapeln nicht um Gebäude im Sinne des Baurechts – und daher kann auch kein Mindestabstand eingefordert werden.